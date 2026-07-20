Τέμπη: Ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων

Οι συνήγοροι έχουν προτείνει αναβολή της δίκης για τη σύμβαση 717 λόγω παράλληλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Τέμπη: Ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ολοκληρώνονται σήμερα οι καταθέσεις ενστάσεων και αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
  • Οι συνήγοροι έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης λόγω παράλληλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717, που αφορά οικονομικά αδικήματα.
  • Η εισαγγελέας θα προτείνει επί των αιτημάτων αναβολής, ακυρότητας και αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων για διαχωρισμό των δικογραφιών.
  • Κατηγορούνται 36 στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία με αποτέλεσμα θάνατο, βαριά σωματική βλάβη και σημαντική ζημιά σε εγκαταστάσεις.
  • Η δίκη θα συνεχιστεί με άλλες τρεις συνεδριάσεις πριν από τη διακοπή του Αυγούστου, με την επόμενη δικάσιμο στις 7 Σεπτεμβρίου.
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Ολοκληρώνονται σήμερα 20/7 οι καταθέσεις ενστάσεων και αιτημάτων από τους συνήγορους υπεράσπισης κατηγορουμένων, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που πραγματοποιείται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Με την τελευταία κατάθεση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορούμενου, ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο ενστάσεων, αιτημάτων, αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων

Στη συνέχεια η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα προτείνει επί των αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι των κατηγορουμένων σχετικά με την αναβολή της δίκης, την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχωρισμό των δικογραφιών.

Το αίτημα αναβολής και η σύμβαση 717

Το κομβικότερο αίτημα για την εξέλιξη της δίκης αφορά την αναβολή της με βάση το άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συγκεκριμένα της παραγράφου 1 που επικαλέστηκαν οι συνήγοροι και το οποίο αναφέρει πως: «Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη».

Τα συγκεκριμένα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στην δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της σύμβασης 717 που είχε ως αντικείμενο την «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (πλην τμήματος Τιθορέα - Δομοκός)».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα ίδια περιστατικά

Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα διερευνώμενα αδικήματα είναι οικονομικής φύσεως, καθώς το έργο ήταν συγχρηματοδοτούμενο με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η έρευνα είχε ξεκινήσει πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην δικογραφία για τα Τέμπη βρίσκονται κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος για την διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ μετά την άσκηση ποινικής δίωξης τον Ιανουάριο του 2024 από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας κατόπιν έρευνας του ειδικού εφέτη ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαϊμη. Οι παραλείψεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους από τις δικαστικές αρχές αφορούν την σύμβαση 717 και τις παρατάσεις που δόθηκαν για την υλοποίησή της.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ισχυρίζονται πως τα δύο κατηγορητήρια είναι «ταυτόσημα» και πως σε περίπτωση που παραπεμφθούν τελικά σε δίκη οι κατηγορούμενοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπάρχει το ενδεχόμενο να διενεργούνται δύο παράλληλες δικές σε Αθήνα και Λάρισα με τα ίδια διερευνώμενα πραγματικά περιστατικά, τους ίδιους μάρτυρες και τους ίδιους πραγματογνώμονες.

Το κατηγορητήριο

Υπενθυμίζεται πως για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου, όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Hellenic Train, ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα:

α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,

β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και

γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. Αδίκημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση απομένουν άλλες τρεις πριν από τη διακοπή του Αυγούστου με την επόμενη δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

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