Δίκη για τραγωδία στα Τέμπη: Μόνο 8 από τους 36 κατηγορούμενους στο εδώλιο

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα.

Snapshot Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την πρώτη συνεδρίαση.

Η αίθουσα δικαστηρίου αρχικά κρίθηκε ακατάλληλη αλλά τροποποιήθηκε για να αυξηθούν οι θέσεις για το κοινό.

Η αποδεικτική διαδικασία και η εξέταση μαρτύρων δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να παρουσιάζουν τις ενστάσεις και ισχυρισμούς τους.

Το δυστύχημα στα Τέμπη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων, κυρίως νέων ηλικίας 15 έως 25 ετών. Snapshot powered by AI

Αποστολή στη Λάρισα: Άγγελος Βουράκης

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την πρώτη συνεδρίαση, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιείται σε μια δικαστική αίθουσα, η οποία αρχικά είχε χαρακτηριστεί ακατάλληλη, όμως στη συνέχεια υπέστη τις απαραίτητες παρεμβάσεις και διαμορφώσεις, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για το κοινό.

Παρά τις αλλαγές στον χώρο, αυτή τη στιγμή στην αίθουσα βρίσκονται περίπου 100 άτομα, μεταξύ των οποίων συγγενείς των θυμάτων, συνήγοροι υπεράσπισης και δημοσιογράφοι. Στο εδώλιο των κατηγορουμένων παρίστανται μόλις οκτώ από τα συνολικά 36 πρόσωπα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την υπόθεση.

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Eurokinissi

Η διαδικασία δεν έχει ακόμη περάσει στην ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης, καθώς δεν έχει ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία ούτε η εξέταση των μαρτύρων. Σε αυτή τη φάση, τον λόγο έχουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι παρουσιάζουν τους ισχυρισμούς τους αναφορικά με τις αποδιδόμενες κατηγορίες, καθώς και τις ενστάσεις τους σχετικά με τη διαδικασία.

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

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