Γεωργιάδης με αφορμή τις δηλώσεις Ασλανίδη για τη δίκη των Τεμπών: Αιχμές κατά Κωνσταντοπούλου

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορεί πολιτικούς και κόμματα ότι εργαλειοποίησαν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών για να πλήξουν την κυβέρνηση.

Ο υπουργός υγείας αναφέρει ότι ο Παύλος Ασλανίδης κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για καθυστερήσεις και πολιτικά παιχνίδια στη δικαστική διαδικασία για τα Τέμπη.

Ο Γεωργιάδης υπερασπίζεται τη Μαρία Καρυστιανού, καταγγέλλοντας την κακομεταχείρισή της από πολιτικούς αντιπάλους, ενώ διευκρινίζει ότι δεν στρέφεται κατά των γονέων των θυμάτων.

Αναφέρεται ότι ο Πάνος Ρούτσι δεν αξιοποίησε την άδεια εκταφής που του δόθηκε για τον γιο του, ενώ ο υπουργός θεωρεί αυτή τη διεκδίκηση ως μέσο αναβολής της δίκης από την πλευρά Κωνσταντοπούλου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογραμμίζει ότι ο πόνος για τα θύματα είναι κοινός, αλλά κάποιοι προσπάθησαν να κερδίσουν πολιτικά από την τραγωδία, όχι για την απόδοση ευθυνών. Snapshot powered by AI

Στις δηλώσεις του Παύλου Ασλανίδη για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη δίκη για τα Τέμπη αναφέρθηκε με μακροσκελή ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά όσων, όπως υποστήριξε, επιχείρησαν να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από την τραγωδία.

Αφορμή για την παρέμβαση του υπουργού Υγείας αποτέλεσε η έντονη αντίδραση του Παύλου Ασλανίδη για την καθυστερημένη προσέλευση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στο δικαστήριο. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο πατέρας θύματος διαμαρτυρήθηκε για την πολύωρη αναμονή και τη διακοπή της διαδικασίας, ασκώντας δημόσια κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκίνησε την ανάρτησή του κάνοντας αναδρομή στην περίοδο των μεγάλων συγκεντρώσεων για την τραγωδία των Τεμπών και στο πολιτικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί εκείνο το διάστημα.

«Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, όταν η Ελλάδα εσείετο από τα πραγματικά τεράστια συλλαλητήρια για τα Τέμπη και το 90% του λαού μας είχε πιστέψει ότι η κυβέρνηση μάς είχε κάνει συγκάλυψη, για να προστατεύσει κάποιον λαθρέμπορο, που κουβαλούσε εκείνο το βράδυ παρανόμως ξυλόλιο, η κατάσταση είχε ως εξής: τρία ήταν τα ανέγγιχτα πρόσωπα, η Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Ασλανίδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου», έγραψε.

Πρόκειται για την πολιτική αποτίμηση του ίδιου του υπουργού, όπως αυτή διατυπώθηκε στην ανάρτησή του. Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι την ίδια περίοδο ο ίδιος παρουσιαζόταν ως «ο τοξικός, ο χωρίς ενσυναίσθηση και συμπόνια, αυτός που έπρεπε να βγει από την κυβέρνηση».

«Είναι ντροπή το πώς φέρονται στην Καρυστιανού»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι σήμερα δέχεται επιθέσεις ακόμη και από πρόσωπα που στο παρελθόν τη στήριζαν.

«Όπως δεν την αποθέωνα τότε, έτσι τώρα δεν θα την κατηγορήσω για τα πάντα επειδή είναι πλέον αντίπαλός μου πολιτικά. Είναι ντροπή το πώς της φέρονται και πώς την παρουσιάζουν από ένα σημείο και μετά», ανέφερε.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν στρέφει την κριτική του κατά των γονέων των θυμάτων και ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει, όπως σημείωσε, κάθε δικαίωμα να ακολουθήσει την πορεία που επιθυμεί.

Οι αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Το μεγαλύτερο μέρος της ανάρτησης αφορούσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη δημοσκοπική πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέδεσε τις δηλώσεις Ασλανίδη με παλαιότερες δικές του αιτιάσεις για τη στάση της προέδρου του κόμματος απέναντι στη δίκη.

«Η κυρία Πρόεδρος Ζωή, από εκεί που είχε φθάσει δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, τώρα έχει καταρρεύσει στις δημοσκοπήσεις και παλεύει για να μπει πάλι στη Βουλή», έγραψε, διατυπώνοντας τη δική του πολιτική εκτίμηση.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο Παύλος Ασλανίδης κατηγορεί πλέον την κ. Κωνσταντοπούλου για καθυστερήσεις και πολιτικά παιχνίδια. Ωστόσο, από τις δημόσια διαθέσιμες δηλώσεις του κ. Ασλανίδη επιβεβαιώνεται η έντονη διαμαρτυρία του για την πολύωρη αναμονή και τη διακοπή της δίκης. Βαρύτερες διατυπώσεις που περιλαμβάνονται στην ανάρτηση του υπουργού αποτελούν δική του απόδοση και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αυτούσια λόγια του πατέρα του θύματος.

Ο κ. Γεωργιάδης έγραψε χαρακτηριστικά ότι ο Παύλος Ασλανίδης «την καταγγέλλει για αναλγησία για τα θύματα των Τεμπών και για πολιτικά παιχνίδια» και ότι ζητεί από το δικαστήριο να μην αποδεχθεί νέα καθυστέρηση. Η συγκεκριμένη διατύπωση αποδίδεται αποκλειστικά στον υπουργό.

Τι έγραψε για τον Πάνο Ρούτσι

Στην ίδια ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος είχε προχωρήσει σε πολυήμερη απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του.

«Ο κ. Ρούτσι έκανε πολυήμερη απεργία πείνας για να λάβει άδεια εκταφής του γιου του, για να ελέγξει από τι πέθανε, και αφού του δόθηκε τελικά αυτή η άδεια, δεν την αξιοποίησε ποτέ», υποστήριξε ο υπουργός.

Στο σημείο αυτό απαιτείται η επισήμανση ότι η αρχική άδεια αφορούσε την εκταφή για έλεγχο ταυτοποίησης μέσω DNA, ενώ ο Πάνος Ρούτσι ζητούσε παράλληλα τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθεί ο μηχανισμός θανάτου του γιου του. Το πλήρες αίτημα για τη διενέργεια πρόσθετων εξετάσεων έγινε δεκτό σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός ότι η άδεια δόθηκε αλλά δεν αξιοποιήθηκε αποτελεί θέση του Άδωνι Γεωργιάδη και δεν αποδίδει από μόνος του ολόκληρο το ιστορικό της υπόθεσης.

Ο υπουργός επανέλαβε ακόμη την άποψή του ότι η συγκεκριμένη διεκδίκηση χρησιμοποιήθηκε ως «ένα ακόμη τέχνασμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου για να αναβάλει την έναρξη της δίκης». Και αυτή η αναφορά συνιστά πολιτικό ισχυρισμό του ιδίου και όχι διαπιστωμένο γεγονός.

«Κάποιοι προσπάθησαν να κερδίσουν πολιτικά»

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο πόνος για τα θύματα της τραγωδίας είναι κοινός, κατηγορώντας, ωστόσο, πολιτικά κόμματα και πρόσωπα ότι επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν την υπόθεση.

«Όλοι μας πονέσαμε και πονάμε για το δυστύχημα των Τεμπών, για τους αθώους που χάθηκαν τόσο άδικα εκεί, για το αίσθημα ασφάλειάς μας που κλονίστηκε εκείνο το βράδυ», έγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «κάποιοι προσπάθησαν να κερδίσουν πολιτικά από αυτή την τραγωδία», όχι για να υπάρξει κάθαρση και να αποδοθούν ευθύνες, αλλά «για να ρίξουν την κυβέρνηση».

Διευκρίνισε, τέλος, ότι η κατηγορία του δεν αφορά τους συγγενείς των θυμάτων ούτε τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά κόμματα και πολιτικούς που, κατά την εκτίμησή του, επιχείρησαν να αξιοποιήσουν πολιτικά την υπόθεση των Τεμπών.

Ακολουθεί, η ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, όταν η Ελλάδα εσείετο από τα πραγματικά τεράστια συλλαλητήρια για τα Τέμπη και το 90% του λαού μας είχε πιστέψει ότι η Κυβέρνηση μας είχε κάνει συγκάλυψη, για να προστατεύσει κάποιον λαθρέμπορο, που κουβαλούσε εκείνο το βράδυ παρανόμως ξυλόλιο, η κατάσταση είχε ως εξής: τρία ήταν τα ανέγγιχτα πρόσωπα, η @mkaristianou ο κ. Ασλανίδης και η @ZoeKonstant εγώ ήμουν ο τοξικός, ο χωρίς ενσυναίσθηση και συμπόνια, αυτός που έπρεπε να βγει από την Κυβέρνηση κλπ σήμερα η πρώτη έχει κάνει κόμμα και την κατηγορούν αυτοί που τότε την αποθέωναν ως και για αναλγησία επειδή λένε πήρε σπίτι από πλειστηριασμό σε συνεργασία με κάποιο fund (όπως δεν την αποθέωνα τότε έτσι τώρα δεν θα την κατηγορήσω για τα πάντα επειδή είναι πλέον αντίπαλός μου πολιτικά. Είναι ντροπή το πως της φέρονται και πώς την παρουσιάζουν από ένα σημείο και μετά), η κυρία Πρόεδρος Ζωή από εκεί που είχε φθάσει δημοσκοπικά στην δεύτερη θέση τώρα έχει καταρρεύσει στις δημοσκοπήσεις και παλεύει για να μπει πάλι στην Βουλή ενώ δέχεται τις μηνύσεις βροχηδόν και ο κ. Ασλανίδης την καταγγέλει για αναλγησία για τα θύματα των Τεμπών και για πολιτικά παιχνίδια και καλεί το δικαστήριο να μήν της κάνει ξανά το χατήρι να την περιμένει, διότι σκοπίμως καθυστερεί και εξευτελίζει την διαδικασία της Δίκης. Στο ενδιάμεσο ο κ. Ρούτσι έκανε πολυήμερη απεργία πείνας για να λάβει άδεια εκταφής του γιου του για να ελέγξει από τί πέθανε και αφού του δόθηκε τελικά αυτή η άδεια, δεν την αξιοποίησε ποτέ, αλλά και τώρα που συμπληρώθηκε η τριετία και μπορεί να το κάνει και άνευ άδειας και πάλι δεν προχωρά σε εκταφή….βέβαια εγώ ήμουν και πάλι τότε ο κακός που έλεγε ότι αυτό είναι ένα ακόμη τέχνασμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου για να αναβάλει την έναρξη της Δίκης, της ίδιας Δίκης που σήμερα ο κ. Ασλανίδης την κατηγορεί ότι σκοπίμως την καθυστερεί διότι δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια αλλά την νοιάζουν μόνον τα πολιτικά της παιχνίδια….

Όλοι μας πονέσαμε και πονάμε για το δυστύχημα των Τεμπών, για τους αθώους που χάθηκαν τόσο άδικα εκεί, για το αίσθημα ασφάλειας μας που κλονίστηκε εκείνο το βράδυ, απλώς κάποιοι προσπάθησαν να κερδίσουν πολιτικά από αυτή την τραγωδία και στην πραγματικότητα αυτοί που θέλουν από την τραγωδία να κερδίσουν ψήφους, είναι και αυτοί που τελικά δεν τους ένοιαξαν ποτέ καθόλου τα θύματα (φυσικά δεν αναφέρομαι στους γονείς και την κυρία Καρυστιανού αυτή έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει) αναφέρομαι όμως σε όλα τα κόμματα και τους πολιτικούς που έπεσαν πάνω σε αυτή την ιστορία όχι για να υπάρξει κάθαρση και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι αλλά για να ρίξουν την Κυβέρνηση.

Ακούστε τον κύριο Ασλανίδη τί λέει για την κυρία Κωνσταντοπούλου για την δίκη των Τεμπών και θα καταλάβετε πολλά».