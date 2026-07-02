Άγρια κόντρα για την καθυστέρηση Ζωής στη δίκη για τα Τέμπη - Άδωνις: Αηδιασμένοι συγγενείς νεκρών

Νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή όσα κατήγγειλε χθες ο Παύλος Ασλανίδης για όσα συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη ο Παύλος Ασλανίδης είπε ότι «οι συγγενείς των νεκρών φεύγουν αηδιασμένοι από τη συμπεριφορά της και της ζήτησε να σταματήσει τα πολιτικά παιχνίδια στα πτώματα των παιδιών τους».

«Ξέρετε πόσες ύβρεις και απειλές έχω δεχτεί όταν είπα ότι το κάνει για το προσωπικό της όφελος; Ξέρετε ότι ο κ. Ρούτσι δεν έχει κάνει ακόμη την εκταφή του παιδιού του, για το λόγο που έκανε την απεργία πείνας; Ξέρετε ότι όταν τόλμησα να πω το προφάνες ότι η κυρία Κωνσταντοπούλυο δεν θέλει να γίνει το δικαστήριο, έπεσαν να με φάνε και χθες τα είπε ο Ασλανίδης; Η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού με τα Τέμπη από μια κυρία που πατέρας του παιδιού την καταγγέλλει ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Τι είχε πει νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τη δική της απάντηση σε όσα της καταλόγισε χθες ο Παύλος Ασλανίδης στη δίκη για τα Τέμπη, έδωσε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι ψευδές ότι διέκοψε το δικαστήριο για να έρθω εγώ. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στο Mega.

Χθες σε μια ακόμη μέρα έντασης και διακοπών στη δίκη των Τεμπών o Παύλος Ασλανίδης κατήγγειλε μεγάλη καθυστέρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί.

Σήμερα η ίδια σήκωσε το γάντι, είπε ότι ο κ. Ασλανίδης είχε λάθος πληροφόρηση και τόνισε: Στη χθεσινή δικάσιμο ήταν δεδομένο ότι θα ερχόμουν στις 12, σις 11 διέκοψε το δικαστήριο. Εγώ είχα πει ότι δεν επιθυμώ να διακόψει το δικαστήριο. Οπότε όποιος το λέει είναι απολύτως ψευδές

Κατόπιν ισχυρίστηκε ότι κάποιοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την έλευσή της για συγκεκριμένους λόγους: Εγώ πηγαίνοντας θα κατέθετα έγγραφο του νομικού συμβουλίου του κράτους, από 6 Μαρτίου, που εκθέτει Κυρανάκη και Μητσοτάκη και με εμπόδιζαν να πάω. Τη μέρα του δικαστηρίου μου έβαλαν τη διαδικασία άρσης ασυλίας

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