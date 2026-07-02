Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Ασλανίδη: Ψέματα ότι το δικαστήριο με περίμενε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει

Τη δική της απάντηση σε όσα της καταλόγισε χθες ο Παύλος Ασλανίδης στη δίκη για τα Τέμπη, έδωσε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι ψευδές ότι διέκοψε το δικαστήριο για να έρθω εγώ. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στο Mega.

Χθες σε μια ακόμη μέρα έντασης και διακοπών στη δίκη των Τεμπών o Παύλος Ασλανίδης κατήγγειλε μεγάλη καθυστέρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί.

Σήμερα η ίδια σήκωσε το γάντι, είπε ότι ο κ. Ασλανίδης είχε λάθος πληροφόρηση και τόνισε: Στη χθεσινή δικάσιμο ήταν δεδομένο ότι θα ερχόμουν στις 12, σις 11 διέκοψε το δικαστήριο. Εγώ είχα πει ότι δεν επιθυμώ να διακόψει το δικαστήριο. Οπότε όποιος το λέει είναι απολύτως ψευδές

Κατόπιν ισχυρίστηκε ότι κάποιοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την έλευσή της για συγκεκριμένους λόγους: Εγώ πηγαίνοντας θα κατέθετα έγγραφο του νομικού συμβουλίου του κράτους, από 6 Μαρτίου, που εκθέτει Κυρανάκη και Μητσοτάκη και με εμπόδιζαν να πάω. Τη μέρα του δικαστηρίου μου έβαλαν τη διαδικασία άρσης ασυλίας

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