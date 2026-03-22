Τέμπη - Ασλανίδης στο Newsbomb: «Ελλιπέστατη η δικογραφία» - Καταγγέλλει απουσία βασικών υπευθύνων

Αποστολή Newsbomb στη Λάρισα: Σωτήρης Σκουλούδης - Χάρης Γκίκας

Λίγο πριν την έναρξη της κύριας δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος και πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών, εξαπολύει δριμύ κατηγορώ για «ελλιπέστατη δικογραφία» και προσπάθεια υποβάθμισης των ευθυνών. Μιλώντας στο Newsbomb, θέτει το κρίσιμο ζήτημα της απουσίας κατηγορητηρίου για την απανθράκωση 28 ανθρώπων, ενώ η δικηγόρος Στέλλα Βαλάνη ζητά τη διεύρυνση των διώξεων. Οι οικογένειες των θυμάτων καταγγέλλουν θεσμική λοιδορία και απαιτούν την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της φονικής έκρηξης.

«Η δικογραφία είναι ελλιπέστατη»

O Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών, μιλώντας στο Newsbomb είπε: «Οι βασικοί υπεύθυνοι του εγκλήματος, ο Καραμανλής και το Υπουργείο Μεταφορών, δυστυχώς δεν θα είναι αύριο στους κατηγορούμενους. Η δικογραφία είναι ελλιπέστατη, λόγω μη πολιτικών προσώπων που θα έπρεπε να είναι, τη Hellenic Train που είναι μόνο για πλημμελήματα και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι για τους 28 ανθρώπους που απανθρακωθήκαν δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Μέσα σε αυτούς είναι και ο γιος μου».

Έκανε λόγο για πολλές εκκρεμότητες, όπως είναι το αίτημα των εκταφών και η σύμβαση 717.

Συμπλήρωσε πως: «Στην πορεία της δίκης θα μπαίνουν καινούργια στοιχεία, θα μπουν και μάρτυρες βασικοί που δεν τους έχει καλέσει ο ανακριτής. Δεν έχει καλέσει τραυματίες, δεν έχει καλέσει επιβάτες στους οποίους βάλαμε εμείς, δεν έχει καλέσει τον κύριο Κωνσταντόπουλο που ήταν από τους βασικούς που έκαναν την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ανθρώπους που είναι με τη σύμβαση 717, την κυρία Γεροντίδου... Με λίγα λόγια, το κατηγορητήριο είναι από προσπάθειες των γονιών και των συγγενών των θυμάτων.

»Άρα, η δίκη αύριο ξέρουμε ότι είναι μόνο για να δώσουμε παράσταση κατηγορίας και ουσιαστικά θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα».

Ερωτηθείς σχετικά αν συμφωνεί με τον τόπο που θα διεξαχθεί η δίκη αλλά και με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι συγγενείς των θυμάτων, ο ίδιος απάντησε: «Εμάς εδώ και τρία χρόνια μας λοιδορούν, ειδικά ο Φλωρίδης που μας έχει πει ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι είμαστε ψεκασμένοι. Οτιδήποτε στοιχείο βρίσκουμε προσπαθούν να το μηδενίσουν.

»Εχθές βγήκε μια κατάπτυστη ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Μπορεί σε κάποιο κομμάτι να έχουν δίκαιο για κάποια τραγελαφικά που έγιναν προχθές στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, αλλά δεν είδα να βγάζουν ανακοίνωση για τις εκταφές, για τα βίντεο τα εξαφανισμένα, για την ολιγωρία του Μπακαΐμη, του ανακριτή που δεν έκανε τίποτα να προχωρήσει την υπόθεση.

»Τώρα, για τον τόπο, αύριο θα δούμε, αλλά τα μηνύματα που έχουμε πάρει για την περιοχή που είναι, δεν είναι ενθαρρυντικά για τις συνθήκες που θα γίνει η δίκη. Ίσως κάποια στιγμή πιεστούν και πάει η δίκη στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Ήδη έχουμε τρία δικαστήρια στην Αθήνα για τους ελεγκτές, για τα χαλκευμένα βίντεο. Θα ξεκινήσει η δίκη για την 717 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει και μια δίκη να πάει στη Θεσσαλονίκη, γιατί 28 θύματα είναι και από τη Θεσσαλονίκη. Έρχονται πάρα πολλοί δικηγόροι και πάρα πολλοί συγγενείς από τη Θεσσαλονίκη εδώ. Και με ορίζοντα τα δύο-τρία χρόνια καταλαβαίνετε αυτό πόσο ηθικά και οικονομικά είναι επίπονο».

Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος Ασλανίδης είναι ο πατέρας του 26χρονου Δημήτρη Ασλανίδη που απανθρακώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Να διευρυνθεί το κατηγορητήριο σε άλλα πρόσωπα»

Στο Newsbomb μίλησε και η Στέλλα Βαλάνη, δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, που εκπροσωπεί την οικογένεια του Άγγελου Τηλκερίδη, ο οποίος απανθρακώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Από αύριο ξεκινάει η κύρια δίκη με 36 κατηγορουμένους. Το κατηγορητήριο προφανώς και είναι ελλιπέστατο. Εμείς αναμένουμε την αναβάθμιση και τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου και έως προς τα πρόσωπα και έως προς τις κατηγορίες προκειμένου να αποδοθούν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και στην Hellenic Train, η οποία είναι ουσιαστικά ο κύριος υπεύθυνος μαζί με τον ΟΣΕ και άλλες εταιρείες».

Η δικηγόρος τάχθηκε υπέρ της συγχώνευσης των δικαστηρίων, ώστε να γίνει μία δίκη. Χαρακτηριστικά είπε: «Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή. Είναι μία δίκη και θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι όλοι οι υπαίτιοι, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσαντσαράκης δεν είναι κατηγορούμενος. Είναι ο υπεύθυνος της Interstar και είναι ο κύριος υπεύθυνος που δεν αποδόθηκαν τα βίντεο, έτσι ώστε να δούμε ουσιαστικά τα αίτια αυτού του εγκλήματος και από άποψη έκρηξης και από άποψη σύγκρουσης».

Πρόσθεσε πως «Εμείς θα επιδιώξουμε να διευρυνθεί το κατηγορητήριο σε άλλα πρόσωπα και να ασκηθούν ποινικές διώξεις και σε άλλα πρόσωπα».

