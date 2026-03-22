Τέμπη: Αυτός είναι ο χώρος όπου θα διεξαχθεί η πολύκροτη δίκη

Αποστολή Newsbomb στη Λάρισα: Σωτήρης Σκουλούδης

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρα 9:00 π.μ. αναμένεται να ξεκινήσει στη Λάρισα η πολύκροτη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η δίκη θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, έχει τοποθετηθεί περίφραξη γύρω από το Συνεδριακό Κέντρο «Γεώπολις», προκειμένου να διαχωριστεί ο χώρος από το πανεπιστήμιο, καθώς και μηχανήματα Χ-RAY προκειμένου να ελέγχονται όσοι εισέρχονται στο χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εγκαταστάθηκαν λυόμενα κτίσματα απ'όπου θα παρακολουθούν οι δημοσιογράφοι ζωντανά την εξέλιξη της δίκης.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντεια, ενώ αύριο το πρωί αναμένονται και συγκεντρώσεις έξω από το πανεπίστημιο.

Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 άτομα και ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων που θα καταθέσουν στο ακροατήριο ανέρχεται σε 352, εκ των οποίων οι 230 είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας, συγγενείς θυμάτων, επιζώντες κ.ά.

Οι υπόλοιποι 122 μάρτυρες είναι όσοι κατέθεσαν για τις συνθήκες του δυστυχήματος στην ανάκριση.

Πρόκειται κατά βάση για υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, υπηρεσιακούς παράγοντες που έδρασαν στο πεδίο όπως πυροσβέστες και αστυνομικοί, ιατροδικαστές, υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους και δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Οι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν στη δίκη ξεπερνούν τους 200 ενώ τα αναγνωστέα έγγραφα της δικογραφίας ανέρχονται σε 570.

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά: «Όποιος σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών μου, θα ισοπεδωθεί»

Με οργισμένη ανάρτηση απάντησε ο Νίκος Πλακιάς σε επίθεση από ψεύτικο προφίλ στο «X», λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με τον ίδιο να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι όποιος προσπαθήσει να σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών του με ψέμματα και παραμύθια, θα ισοπεδωθεί, όποιος και αν είναι.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας ανώνυμος χρήστης του «X» με το ψευδώνυμο Βαλ Καμεϊνι εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Νίκου Πλακιά, με αφορμή ένα σχόλιο που έκανε στα social media για άλλο χρήστη. «Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς για το τι εστί Γκιαουρης ραγιάς ψηφοφόρος δεξιάς @PlakiasNikos. Καμιά δικαιολογία δεν έχει μετά από αυτό το τουι Ξεφτιλο@@@@α» έγραψε.

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε οργισμένος μέσα από μία μακροσκελή ανάρτηση, γράφοντας:

«Ραγιάς δεν ήμουν ούτε είμαι ούτε θα γίνω όπως εσύ !!! Ένα δειλό ανθρωπάκι που κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό είναι να είσαι ραγιάς!!! Να ντρέπεσαι να βγαίνεις και να τα λες με ονοματεπώνυμο. Με μάσκα βγαίνανε οι δωσίλογοι παλιά και οι ρουφιάνοι τώρα .

Για το συγκεκριμένο θέμα που σχολιάζεις διάβασε πάλι την ανάρτηση της Ντόλκα πήγαινε εκεί που λέει για τα baby oil και ότι όσοι πιστεύουν σε αυτά ότι είναι ΓΕΛΟΙΟΙ. Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπορία στα παράνομα φορτία και στα παραμύθια είμαστε γελοίοι .

Όπου baby oil είναι τα έλαια σιλικόνης. Η συγκεκριμένη δεν έχασε το παιδί της ούτε από τα baby oil ούτε από τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ) που αναφέρει .

Και ούτε αναφέρθηκε νομικά ποτέ στον μηχανισμό θανάτου της κόρης της ,

μιας και δεν υπάρχει καμμία μήνυση σχετικά με αυτόν .

Αντιθετα ασχολήθηκε συνέχεια με την φωτιά και με τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ).

Απο την φωτιά χάθηκαν άλλα παιδιά και είμαστε εδώ εμείς οι γονείς αυτών να τα υπερασπιστούμε και

να τα κλάψουμε και να ψάξουμε την αλήθεια και το γιατί !!!

Είμαι εδώ όρθιος !!!

Σακατεμένος αλλά όρθιος !!!!

Και όποιος πλέον ξεκινώντας η δίκη βρεθεί μπροστά μου και προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών μου με ψέμματα και παραμύθια,όποιος και να είναι, θα ισοπεδωθεί .

Ο καθένας θα υπερασπιστεί τον συγγενή του όπως αυτός θέλει και επιθυμεί.

Εάν ακούσω ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ!!! δηλαδή τα παιδιά μου !!! και όχι το παιδί μου !!! Τελείωσε εκείνη την στιγμή .

Χαιρετίσματα και τα λέμε όταν πάψεις να είσαι ραγιάς και ρουφιάνος .

Και που είσαι ;

Εμείς εδώ στα μέρη μου ακόμα τους ρουφιάνους τους πετροβολούν».

Διαβάστε επίσης