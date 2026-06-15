Dua Lipa: Τρυφερά φιλιά με τον Κάλουμ Τέρνερ στο μήνα του μέλιτος - Οι φωτογραφίες από την Ιταλία

Η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ σε στιγμιότυπο από το μήνα του μέλιτος στην Ακτή Αμάλφι

Snapshot Η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ περνούν τον μήνα του μέλιτος στην Ακτή Αμάλφι, μετά τον πρόσφατο γάμο τους.

Το ζευγάρι εθεάθη να απολαμβάνει τρυφερές στιγμές, βόλτες και χαλάρωση σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Οι γαμήλιες εκδηλώσεις τους ξεκίνησαν στο Λονδίνο και συνεχίστηκαν στη Σικελία με καλεσμένους από τη μουσική, τη μόδα και το θέαμα.

Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα τα τελευταία δύο χρόνια και σχεδιάζουν σοβαρά το κοινό τους μέλλον.

Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν σύντομα οικογένεια. Snapshot powered by AI

Λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους, η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ ταξίδεψαν στην Ακτή Αμάλφι για να απολαύσουν τον μήνα του μέλιτός τους. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ιταλίας.

Η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίστηκε με χρυσό μπικίνι και μαντήλι στα μαλλιά, ενώ ο Βρετανός ηθοποιός δεν δίστασε να δείξει την αγάπη του δημόσια, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν συνεχώς αγκαλιές και φιλιά. Οι φωτογραφίες τους αποτυπώνουν ένα ζευγάρι που ζει έντονα τις πρώτες ημέρες του έγγαμου βίου.

? Dua Lipa e Callum Turner aproveitando a lua de mel na Itália. pic.twitter.com/GvOS1qHrc1 — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) June 13, 2026

Χαλάρωση μετά τον λαμπερό γάμο

Οι νεόνυμφοι επέλεξαν ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Ακτή Αμάλφι για να ξεκουραστούν μετά τις πολυήμερες γαμήλιες εκδηλώσεις τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εορτασμοί ξεκίνησαν στο Λονδίνο και συνεχίστηκαν στη Σικελία, με καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και του θεάματος.

Dua Lipa and Callum Turner on their honeymoon in Italy pic.twitter.com/z986EwNIL5 — dua-lipa.uk (@DuaFansite) June 14, 2026

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, το ζευγάρι εθεάθη να απολαμβάνει βόλτες δίπλα στη θάλασσα, να κολυμπά στα καταγάλανα νερά και να χαλαρώνει σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, δείχνοντας πως απολαμβάνει κάθε στιγμή μαζί.

Σχέδια για το μέλλον

Η σχέση της Dua Lipa και του Κάλουμ Τέρνερ εξελίχθηκε γρήγορα τα τελευταία δύο χρόνια, με τον γάμο τους να αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα. Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον τους, οι δυο τους βλέπουν σοβαρά το κοινό τους μέλλον και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν σύντομα τη δική τους οικογένεια.

Προς το παρόν, πάντως, απολαμβάνουν τις πρώτες τους ημέρες ως παντρεμένο ζευγάρι, σε ένα ρομαντικό σκηνικό.

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