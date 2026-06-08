Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Όσα συνέβησαν στο λαμπερό γαμήλιο Σαββατοκύριακο στην Ιταλία

Όλες οι λεπτομέρειες για τον εντυπωσιακό «γάμο της χρονιάς» στη διεθνή showbiz

Ανθή Κουρεντζή

Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Όσα συνέβησαν στο λαμπερό γαμήλιο Σαββατοκύριακο στην Ιταλία

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ / Πηγή: AP

LIFESTYLE
9'
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Έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ο «γάμος της χρονιάς» στον χώρο της showbiz και η Ντούα Λίπα φρόντισε να μην αφήσει τίποτα στην τύχη για τον λαμπερό γάμο της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ, παρουσία διάσημων ονομάτων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας.

Αρχικά, το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαίου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο και κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με την είδηση να γίνεται γνωστή μόνο αφού είχε ήδη πραγματοποιηθεί.

Στη συνέχεια, από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, οι νεόνυμφοι διοργάνωσαν έναν εντυπωσιακό τριήμερο γαμήλιο εορτασμό στη Σικελία, προσελκύοντας πλήθος διάσημων προσκεκλημένων.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Charli XCX, ο Mark Ronson, η Tove Lo, καθώς και η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Donatella Versace.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην εκδήλωση εμφανίστηκε και ο θρύλος της μουσικής Elton John, με τον οποίο η Ντούα Λίπα είχε συνεργαστεί στο επιτυχημένο τραγούδι «Cold Heart». Ο διάσημος καλλιτέχνης φέρεται να κάθισε στο πιάνο και να χάρισε μια ξεχωριστή μουσική εμφάνιση στους καλεσμένους.

Ο Antonio Rini, εκπρόσωπος του τμήματος Τουρισμού του Δήμου Παλέρμο, δήλωσε στην Mirror: «Για εμάς είναι μεγάλη τιμή που ο γάμος της Ντούα Λίπα πραγματοποιείται εδώ. Η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης συμβάλλει στην προβολή της πόλης σε διεθνές επίπεδο. Πολλοί διεθνείς καλλιτέχνες θα βρεθούν στο Παλέρμο για τον γάμο και αυτό αποτελεί σημαντικό όφελος για την πόλη».

Η λαμπερή διοργάνωση έχει ήδη χαρακτηριστεί από διεθνή μέσα ως ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς, συνδυάζοντας τη λάμψη της διεθνούς μουσικής σκηνής με την ιταλική ατμόσφαιρα.

Το πρωί μετά τον γάμο

Νέες φωτογραφίες ήρθαν στο φως μετά τον γάμο της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ, αποκαλύπτοντας στιγμές από τους εορτασμούς που ακολούθησαν την τελετή.

Το ζευγάρι διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες μαζί με τους καλεσμένους του, ολοκληρώνοντας το γαμήλιο πάρτι στις 6 το πρωί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το συνολικό κόστος της εντυπωσιακής διοργάνωσης άγγιξε τα 1,5 εκατομμύρια λίρες.

Στα νέα στιγμιότυπα, οι νεόνυμφοι εμφανίζονται να συνομιλούν και να γιορτάζουν με τους φίλους και τους συγγενείς τους, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του πολυσυζητημένου γάμου τους.

Η Ντούα Λίπα τίμησε την αλβανική καταγωγή της

Η τραγουδίστρια φρόντισε να αποτίσει φόρο τιμής στις αλβανικές της ρίζες, εντάσσοντας στοιχεία της πολιτιστικής της κληρονομιάς στους εορτασμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης ακούστηκαν παραδοσιακά και σύγχρονα αλβανικά τραγούδια, ενώ πραγματοποιήθηκαν και χορευτικές εμφανίσεις από μέλη της αλβανικής κοινότητας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή συγκίνησε ιδιαίτερα τους γονείς της τραγουδίστριας, οι οποίοι είδαν την κόρη τους να τιμά δημόσια την καταγωγή και τις οικογενειακές της ρίζες σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της.

Η κίνηση αυτή έδωσε έναν πιο προσωπικό και συναισθηματικό χαρακτήρα στη λαμπερή τελετή, συνδυάζοντας τη διεθνή λάμψη της showbiz με στοιχεία της οικογενειακής παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας της Ντούα Λίπα.

Γιατί επέλεξαν τη Σικελία;

Όπως έγινε γνωστό, το Παλέρμο βρισκόταν στην κορυφή της λίστας των επιλογών της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ, καθώς είχαν επισκεφθεί την πόλη για μια ρομαντική απόδραση το περασμένο έτος, λίγο μετά την επιβεβαίωση του αρραβώνα τους.

Τότε, η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί στα social media φωτογραφίες από το ταξίδι τους, με τους θαυμαστές τους να βλέπουν από κοντά την ευτυχία και τον έρωτα που μοιράζονταν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι όμορφες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που το ζευγάρι επέλεξε να επιστρέψει στην ίδια περιοχή για να γιορτάσει τον γάμο του.

Τα δύο νυφικά της Ντούα Λίπα

Όπως συμβαίνει με πολλές νύφες, έτσι και για τη Ντούα Λίπα η νυφική εμφάνιση είχε ξεχωριστή σημασία. Η τραγουδίστρια επέλεξε όχι ένα αλλά δύο διαφορετικά νυφικά για τη μεγάλη ημέρα, τα οποία φέρεται να σχεδιάστηκαν από τη θρυλική Donatella Versace.

Και τα δύο φορέματα ήταν λευκά και μακριά μέχρι το πάτωμα, ωστόσο εξυπηρετούσαν διαφορετικές ανάγκες της βραδιάς. Το πρώτο διέθετε εντυπωσιακή ουρά και προοριζόταν για την τελετή, ενώ το δεύτερο ήταν πιο πρακτικό και άνετο, επιτρέποντας στη νύφη να χορέψει και να απολαύσει τη δεξίωση χωρίς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τη «The Sun», και οι δύο δημιουργίες ξεχώριζαν για τις λαμπερές λεπτομέρειες και τη διακριτική πολυτέλειά τους, περιγράφοντας τις εμφανίσεις της Ντούα Λίπα ως «αστραφτερές».

Μια βραδιά χωρισμένη σε τρεις πράξεις

Καθώς η ημέρα έδινε τη θέση της στη νύχτα, οι εορτασμοί εξελίχθηκαν σε τρία διακριτά μέρη. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η τελετή στην εσωτερική αυλή του χώρου, ακολούθησε επίσημο δείπνο για τους καλεσμένους και στη συνέχεια η βραδιά κορυφώθηκε με ένα υπαίθριο DJ set.

Τέσσερα μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής ανέλαβαν τη διασκέδαση των προσκεκλημένων, μετατρέποντας τον γάμο σε ένα πολυτελές πάρτι που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον χαρακτηρισμό του ως ενός από τα πιο λαμπερά κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.

Το γαμήλιο μενού

Το μενού της δεξίωσης φέρεται να ήταν αντάξιο της πολυτέλειας της διοργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι προσέφερε στους καλεσμένους του σαλάτα με καταλανικό αστακό, τόνο και ζυμαρικά με αστακό.

Το γεύμα ολοκληρώθηκε με μια γλυκιά αναφορά στη Σικελία, καθώς στο τραπέζι σερβιρίστηκαν παραδοσιακά Cannoli, το διάσημο σικελικό γλύκισμα που αποτελείται από τραγανό τηγανητό φύλλο γεμισμένο με κρέμα από ρικότα.

Συναγερμός ασφαλείας στον γάμο

Δεδομένου του τεράστιου ενδιαφέροντος που συγκέντρωσε η εκδήλωση, οι διοργανωτές έλαβαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του ζευγαριού και των υψηλών προσκεκλημένων.

Γύρω από τη βίλα όπου πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί — η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη δημοφιλή σειρά «The White Lotus» — δημιουργήθηκε ένας ισχυρός κλοιός ασφαλείας. Μεταλλικά κιγκλιδώματα τοποθετήθηκαν στους δρόμους που οδηγούσαν στον χώρο, ενώ επιβλήθηκε και ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για drones.

Έτσι, η μοναδική ευκαιρία για να δει κανείς το ζευγάρι και τους καλεσμένους του ήταν τη στιγμή που τα οχήματα επιβράδυναν για να περάσουν από τις μεγάλες μεταλλικές πύλες της έπαυλης.

Παρά τα αυστηρά μέτρα η ομάδα ασφαλείας χρειάστηκε να επέμβει όταν δύο drones πέταξαν πάνω από τον χώρο της δεξίωσης. Οι υπεύθυνοι φέρεται να μπλόκαραν το σήμα των συσκευών, αποτρέποντας την καταγραφή εικόνων από την ιδιωτική εκδήλωση.

Αν και το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι προκάλεσε πρόσκαιρη ανησυχία μεταξύ των διάσημων καλεσμένων, καθώς υπήρξαν φόβοι για παραβίαση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας της διοργάνωσης.

Το αστρονομικό ποσό

Με μια εξαιρετικά επιτυχημένη διεθνή καριέρα, πολλαπλές βραβεύσεις και συναυλίες σε κατάμεστα στάδια, η Ντούα Λίπα διαθέτει περιουσία που αγγίζει τα 150 εκατομμύρια λίρες. Όπως φαίνεται, το ζευγάρι δεν έθεσε ιδιαίτερους περιορισμούς στον προϋπολογισμό της μεγάλης ημέρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια κατέβαλε περίπου 5.000 λίρες σε κατοίκους της περιοχής ως αποζημίωση για την προσωρινή επιβάρυνση που προκάλεσαν οι ανάγκες στάθμευσης και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τον χώρο της δεξίωσης.

Παράλληλα, το κόστος ενοικίασης του χώρου της εκδήλωσης φέρεται να έφτασε τις 86.000 λίρες.

Όσο για τη διαμονή τους, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ λέγεται ότι επέλεξαν το ιστορικό Villa Igiea, ένα πολυτελές ξενοδοχείο του 19ου αιώνα στο Παλέρμο, όπου η τιμή διαμονής μπορεί να φτάσει περίπου τις 6.000 λίρες ανά διανυκτέρευση.

Με λαμπερούς καλεσμένους, πολυτελή φιλοξενία, ιδιωτικές συναυλίες και ένα τριήμερο εορτασμών στη Σικελία, ο γάμος της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ φαίνεται να δικαιολογεί απόλυτα τον χαρακτηρισμό «ο γάμος της χρονιάς» στον κόσμο της διεθνούς showbiz.

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