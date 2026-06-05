Ντούα Λίπα: Έλαμψε στο pre-wedding party στο Παλέρμο με εντυπωσιακό ιβουάρ φόρεμα - Βίντεο

Στιγμιότυπα από την έναρξη των εορτασμών της διάσημης τραγουδίστριας και του Κάλουμ Τέρνερ για τον γάμο τους στο Παλέρμο

Ανθή Κουρεντζή

Ντούα Λίπα: Έλαμψε στο pre-wedding party στο Παλέρμο με εντυπωσιακό ιβουάρ φόρεμα - Βίντεο

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ / Πηγή: AP

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Η Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ έδωσαν το έναυσμα την έναρξη των εορτασμών του δεύτερου γάμου τους στην Ιταλία.

Η 30χρονη τραγουδίστρια της επιτυχίας «Houdini» και ο 36χρονος ηθοποιός του «Eternity» εθεάθησαν να γιορτάζουν σε pre-wedding πάρτι στο Παλέρμο της Σικελίας την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Για την περίσταση, η Ντούα Λίπα επέλεξε μια εντυπωσιακή ιβουάρ δημιουργία της Bottega Veneta, με ανοιχτή πλάτη, λαιμόκοψη halter και χαρακτηριστική πλεκτή υφή του ιταλικού οίκου, ενώ το τελείωμα με φτερά προσέδιδε ακόμη πιο εντυπωσιακή διάσταση στην εμφάνισή της. Το look ολοκλήρωσε με ασορτί clutch, καθώς και λαμπερά κοσμήματα και ρολόι Bulgari.

Το νεόνυμφο ζευγάρι, που αντάλλαξε όρκους αγάπης στο Λονδίνο στις 31 Μαΐου, εμφανίστηκε χαμογελαστό καθώς κατευθυνόταν προς τον χώρο της εκδήλωσης για να υποδεχθεί τους διάσημους καλεσμένους του. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο λαμπερό πάρτι ήταν η Charli XCX, ο George Daniel, ο Joe Alwyn και η Grace Gummer.

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 4 Ιουνίου, η Dua Lipa και ο Callum Turner είχαν απαθανατιστεί να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στο Παλέρμο, ενόψει της γαμήλιας τελετής που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σικελία.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εορτασμών, οι δυο τους εθεάθησαν να περνούν χρόνο μαζί στο μπαλκόνι του πεντάστερου ξενοδοχείου που διαμένουν, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη θέα στη Μεσόγειο. Το Villa Igiea, όπου η διαμονή στις πολυτελείς σουίτες μπορεί να φτάσει τις 6.000 λίρες τη βραδιά, θα φιλοξενήσει και μέρος των καλεσμένων του γάμου κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Η Ντούα Λίπα, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να φορέσει ένα ειδικά σχεδιασμένο νυφικό του οίκου Versace για τις γαμήλιες εκδηλώσεις, επέλεξε μια πιο χαλαρή εμφάνιση λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εορτασμών, επιλέγοντας ένα γαλάζιο πουκάμισο, ριγέ παρεό και μαγιό, ενώ ολοκλήρωσε το look της με ένα καπέλο φορεμένο ανάποδα. Δίπλα της βρισκόταν ο Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος επέλεξε ένα καφέ πουκάμισο και σορτς για τη χαλαρή τους έξοδο στο μπαλκόνι της πολυτελούς σουίτας Donna Franca.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κόστος των εορτασμών εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο λίρες, ενώ στη λίστα των προσκεκλημένων φέρονται να βρίσκονται μεγάλα ονόματα από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και του κινηματογράφου.

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