Σταύργος Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν επιπλέον έρευνες στο γραφείο του 73χρονου ποινικολόγου

Δημήτρης Δρίζος

Σταύργος Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Βρέθηκαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από συμπληρωματική έρευνα στον χώρο του εγκλήματος.
  • Ο 28χρονος Αιγύπτιος δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
  • Ο δράστης ομολόγησε τη δολοφονία και φέρει τραύμα στο χέρι, το οποίο απέδωσε σε ατύχημα με σκέιτμπορντ.
  • Νέο βίντεο δείχνει τον 28χρονο να κρατά το λάπτοπ του ποινικολόγου λίγα λεπτά μετά το έγκλημα.
  • Η οικογένεια του θύματος ζητά δικαιοσύνη και οι δίδυμες κόρες του βρίσκονται υπό ψυχολογική παρακολούθηση λόγω της κατάστασης.
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Οι Αρχές εντόπισαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια από τον 28χρονο Αιγύπτιο δράστη μέσα στο γραφείο του στην Αθήνα. Η ανακάλυψη αυτή προέκυψε μετά από συμπληρωματική έρευνα στον χώρο του εγκλήματος, επιβεβαιώνοντας νέα στοιχεία για τη διαχείριση των αντικειμένων του θύματος.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν επιπλέον έρευνες στο γραφείο του 73χρονου ποινικολόγου, όπου βρέθηκαν τόσο το κινητό τηλέφωνο όσο και το πορτοφόλι του. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι ο δράστης, μετά τη δολοφονία, πήρε μόνο τον φορητό υπολογιστή και πιθανόν χρήματα, αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Ο 28χρονος Αιγύπτιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Τι πρόδωσε τον δράστη

Το προφίλ του δράστη αποκαλύφθηκε μέσω αποτυπωμάτων, βίντεο από κάμερες ασφαλείας και τον τραυματισμό στο χέρι του. Ο 28χρονος είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στο θύμα με τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα να σπάσει το χέρι του.

Μετά το έγκλημα, ο δράστης επισκέφτηκε νοσοκομείο, όπου ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκε κάνοντας σκέιτμπορντ, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σπίτι φίλου του για να διανυκτερεύσει.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως ο ΑΝΤ1, ο 28χρονος καταγράφεται λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία να περπατά ψύχραιμος, να μιλά στο κινητό του τηλέφωνο και να κρατά στο δεξί του χέρι το λάπτοπ του γνωστού ποινικολόγου, το οποίο αφαίρεσε από το δικηγορικό γραφείο.

Πώς τον εντόπισαν οι αρχές

Οι αστυνομικοί, αφού ταυτοποίησαν τον 28χρονο, πληροφορήθηκαν ότι σύχναζε στην οδό Αχαρνών και έσπευσαν στο σημείο, όπου τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Το απόγευμα της Παρασκευής οδηγήθηκε από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι διαπληκτίστηκε με τον ποινικολόγο, τον χτύπησε και στη συνέχεια αποχώρησε από το γραφείο.

Κατά την προσαγωγή του διαπιστώθηκε ότι έφερε επιδέσμους στο χέρι. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του άγριου ξυλοδαρμού του δικηγόρου και ότι στη συνέχεια μετέβη σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, λέγοντας στους γιατρούς ότι είχε πέσει κάνοντας σκέιτμπορντ. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι από το γραφείο αφαίρεσε μόνο έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

  • ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,
  • παράνομη διαμονή στη χώρα,
  • κλοπή.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ο 28χρονος, αιγυπτιακής καταγωγής, ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης.

«Τα κορίτσια είναι σε άθλια κατάσταση»

Ο συνήγορος της οικογένειας, οικογενειακός φίλος και κουμπάρος του Σταύρου Γεωργίου, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, τονίζοντας ότι στόχος της οικογένειας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Τα κορίτσια είναι σε άθλια κατάσταση, είναι με την ψυχολόγο που τα παρακολουθεί συνέχεια. Και με το θείο και με τους άλλους ανθρώπους που είναι της οικογένειας και προσπαθούν να τα κρατήσουν στα πόδια τους», δήλωσε ο κ. Γαλάνης, αναφερόμενος στις δίδυμες κόρες του ποινικολόγου.

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