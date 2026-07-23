Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

Γνώριμος των Αρχών ο 28χρονος που δολοφόνησε με πρωτοφανή αγριότητα τον γνωστό ποινικολόγο μέσα στο γραφείο του

Δημήτρης Δρίζος

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο 28χρονος Αιγύπτιος δολοφόνησε τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα.
  • Ο δράστης τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια της επίθεσης και ζήτησε ιατρική βοήθεια, ενώ αρνείται ότι αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα του θύματος.
  • Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη άμεσα, στα όρια του Αυτοφώρου και εν κινήσει, μετά από ταυτοποίηση μέσω βιντεοληπτικού υλικού και έρευνα πεδίου.
  • Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τους αξιωματικούς ως πρωτοφανής σε αγριότητα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση όλων των στοιχείων.
  • Λείπουν από το θύμα κινητό, προσωπικά έγγραφα, πορτοφόλι και λάπτοπ, αλλά η κλοπή τους από τον δράστη δεν έχει επιβεβαιωθεί.
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Ομολόγησε τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, αποδίδοντας τον θανάσιμο ξυλοδαρμό σε έντονο διαπληκτισμό που σημειώθηκε στο γραφείο του 73χρονου δικηγόρου.

Ο 28χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το μοιραίο βράδυ είχε συναντηθεί σε μία παρέα με τον Σταύρο Γεωργίου και οι δύο άνδρες κατανάλωσαν αλκοόλ. Όπως φέρεται να είπε, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, όμως κατά τη διαδρομή σταμάτησαν στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Εκεί, σύμφωνα με την εκδοχή του, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή.

Ο συλληφθείς ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, υπόθεση για την οποία εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης το 2026.

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Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

Για πρωτοφανή αγριότητα κάνουν λόγο οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, σε ό,τι αφορά στα χτυπήματα που δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίουαπό τον καθ' ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου.

Ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί, που είναι χρόνια στο πεδίο, μιλούν για αποτρόπαιο θέαμα. Ήταν τέτοια η οργή του 28χρονου Αιγύπτιου, που αφενός δολοφόνησε ειδεχθώς τον 73χρονο δικηγόρο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στον θώρακα, αφετέρου έσπασε το χέρι του κατά τη διάρκεια του άγριου ξυλοδαρμού του θύματος.

Οι αναφορές του ιατροδικαστή σοκάρουν. «Kατέληξε μόνο από τα χτυπήματα. Εχουμε μόνο τη δική του εκδοχή που λέει ότι τσακώθηκαν».

Μιλώντας σχετικά, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε στο ΕΡΤ News ότι «ήταν τραυματισμένος. Ο τραυματισμός στο χέρι του προήλθε από την επίθεση στο θύμα. Μάλιστα, πήγε και σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες».

Πρόσθεσε ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμα από τον ιατροδικαστή αν κατάφερε να αμυνθεί το θύμα. Τον χτύπησε με πολύ βίαιο τρόπο».

Δεν περίμενε να τον πιάσουν τόσο γρήγορα - Όταν τον έπιασαν ήταν στον δρόμο

Σε ό,τι αφορά στην άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης, η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι παρότι δεν είχαν εικόνα για τον δράστη, κινήθηκαν άμεσα και το εντυπωσιακό είναι ότι τον έπιασαν στα όρια του Αυτοφώρου και μάλιστα εν κινήσει, καθώς ήταν στο δρόμο.

«Έχουμε σύλληψη ενός άγνωστου δράστη, ο οποίος δεν είχε και μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Συνελήφθη στο δρόμο και στα όρια του Αυτοφώρου. Οι αξιωματικοί βρήκαν βιντεοληπτικό υλικό. Είδαν τις κινήσεις του θύματος με τον συγκεκριμένο άγνωστο άνδρα. Ακολούθησε η Σήμανση, που ταυτοποίησε τον σεσημασμένο δράστη και πολύ γρήγορα κινήθηκε το Ανθρωποκτονιών και τον συνέλαβε.

Ήταν πολύ δύσκολη επιχείρηση. Τον αναζήτησαν σε πολλά σπίτια, αλλά τελικά τον βρήκαν στον δρόμο. Αυτό που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί είναι ότι δεν περίμενε να τον βρουν τόσο γρήγορα. Δεν ήθελε να συνεργαστεί, αλλά όταν κατάλαβε ότι υπήρχαν στοιχεία, οι αστυνομικοί του απέσπασαν την ομολογία».

Έλειπαν πολλά προσωπικά αντικείμενα

Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, έλειπαν το κινητό, προσωπικά έγγραφα, το πορτοφόλι, στο οποίο δεν γνώριζαν αν υπήρχαν χρήματα, καθώς και το λάπτοπ του θανόντα ποινικολόγου. Ο Αιγύπτιος, αρνείται ότι αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα και υπάρχει σε εξέλιξη σχετική έρευνα.

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