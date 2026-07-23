Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου

Ο γνωστός ποινικολόγος έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα του νεαρού μέσα στο γραφείο του

Δημήτρης Δρίζος

Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο 28χρονος Αιγύπτιος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από έντονο διαπληκτισμό στο γραφείο του θύματος.
  • Το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο και προέκυψε από σωματική συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διαδρομής από παρέα όπου είχαν καταναλώσει αλκοόλ.
  • Η ταυτότητα του δράστη ταυτοποιήθηκε μέσω καμερών ασφαλείας και αποτυπωμάτων στον χώρο της δολοφονίας.
  • Ο συλληφθείς ήταν γνωστός στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις παράνομης εισόδου και ασέλγειας σε βάρος ανήλικης.
  • Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για τον καθορισμό των ακριβών κινήτρων και συνθηκών του εγκλήματος.
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Ομολόγησε τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, αποδίδοντας τον θανάσιμο ξυλοδαρμό σε έντονο διαπληκτισμό που σημειώθηκε στο γραφείο του 73χρονου δικηγόρου.

Ο 28χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το μοιραίο βράδυ είχε συναντηθεί σε μία παρέα με τον Σταύρο Γεωργίου και οι δύο άνδρες κατανάλωσαν αλκοόλ. Όπως φέρεται να είπε, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, όμως κατά τη διαδρομή σταμάτησαν στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Εκεί, σύμφωνα με την εκδοχή του, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή.

«Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει αναφέρει στους αστυνομικούς και τον λόγο της συμπλοκής, ωστόσο οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το συγκεκριμένο στοιχείο, καθώς αποτελεί μέρος της προανακριτικής διαδικασίας.

Κάμερες και αποτυπώματα «έδειξαν» τον 28χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι ερευνητές είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου, αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία του στο γραφείο του 73χρονου φέρεται να επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, μέσω αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο.

Μετά την ταυτοποίησή του, ο 28χρονος εντοπίστηκε στην οδό Αχαρνών και συνελήφθη.

Ποιος είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος

Ο συλληφθείς ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, υπόθεση για την οποία εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης το 2026.

Την προανάκριση για τη δολοφονία συνεχίζει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στα ακριβή κίνητρα και στις συνθήκες της φονικής επίθεσης, ενώ ο Αιγύπτιος θα οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

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