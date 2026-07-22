Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος Αιγυπτιος και ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου

Snapshot Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος ως ύποπτος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και είχε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024.

Ο Αιγύπτιος είχε καταθέσει αίτημα για άσυλο, το οποίο φέρεται να απορρίφθηκε.

Νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνει τον δικηγόρο έξω από το γραφείο του με έναν ψηλό άνδρα δίπλα του. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη απόψε 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ομολόγησε.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. : Συνελήφθη πριν από λίγο από αστυνομικούς της Δ.Α.Ο.Ε. 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 73χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Φέρεται να έχει ένταλμα σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Αιγύπτιος φέρεται να είχε καταθέσει αίτημα για άσυλο το οποίο ωστόσο φέρεται να έχει απορριφθεί.

Νωρίτερα πάντως είχε κυκλοφορήσει βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων όπου ο δικηγόρος καταγράφεται να κινείται έξω από το γραφείο του. Δίπλα του εμφανίζεται ένας άνδρας ψηλός.

Τι ισχυρίστηκε ο 28χρονος

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε στην ομολογία του, είχαν βγει για ποτό και στη συνέχεια πήγαν στο γραφείο του ποινικολόγου. Κατόπιν, πάντα σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 28χρονου, υπήρξε διαπληκτισμός για λόγους ερωτικής συνεύρεσης.

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