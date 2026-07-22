Δολοφονίες δικηγόρων: Από τον Σταύρο Γεωργίου στον Δημήτρη Ζαφειρόπουλο και στον Σπύρο Ιωάννου

Snapshot Ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου δολοφονήθηκε στο γραφείο του με πολλαπλά βαριά χτυπήματα, ενώ το κινητό του τηλέφωνο αγνοείται.

Η δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου το 2017 έγινε με δολοφόνους που μπήκαν στο γραφείο του προσποιούμενοι πελάτες και καταδικάστηκαν ομόφωνα.

Το 2009 ο δικηγόρος Σπύρος Ιωάννου δολοφονήθηκε στο γραφείο του στην Κυπαρισσία, με κίνητρο που σχετίζεται με δικαστική αντιδικία, και ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια.

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων τόνισε την ανάγκη προστασίας των λειτουργών της Δικαιοσύνης λόγω των επικίνδυνων συνθηκών εργασίας τους.

Η απόπειρα δολοφονίας του Γιώργου Αντωνόπουλου το 2014 συνδέθηκε με «συμβόλαιο θανάτου» και οδήγησε σε πολυετείς καταδίκες των δραστών. Snapshot powered by AI

Ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε χθες βράδυ νεκρός στο γραφείο του με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα.

Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι ο θάνατος προήλθε από βαριές κακώσεις, προκληθείσες από επανειλημμένα χτυπήματα με χέρια, πόδια και πιθανώς σε επιφάνεια. Η επίθεση χαρακτηρίζεται από μεγάλη αγριότητα, με χτυπήματα που προκάλεσαν μεγάλη απώλεια αίματος.Το κινητό τηλέφωνο του θύματος δεν έχει εντοπιστεί, γεγονός που θεωρείται σημαντικό για την εξέλιξη των ερευνών.

Η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου έφερε στη μνήμη άλλες περιπτώσεις δολοφονιών ή επιθέσεων κατά μελών του δικηγορικού κλάδου.

Η δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου μέσα στο γραφείο του στην οδό Ασκληπιού το 2017 είχε προκαλέσει σοκ σε όλη τη χώρα, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2009, ο δικηγόρος Σπύρος Ιωάννου είχε δολοφονηθεί μέσα στο γραφείο του στην Κυπαρισσία, σε μια υπόθεση που επίσης κατέληξε σε βαριές καταδίκες.

Με αφορμή όσα συνέβησαν χθες βράδυ η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων επισημαίνει: Η τραγική αυτή απώλεια υπενθυμίζει με τον πλέον επώδυνο τρόπο την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας όλων των λειτουργών της Δικαιοσύνης, οι οποίοι καθημερινά ασκούν το λειτούργημά τους υπό ιδιαίτερα απαιτητικές και συχνά αντίξοες συνθήκες, υπηρετώντας το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών.

Η Νομική Βιβλιοθήκη (daily.nb.org) ανέτρεξε σε αντίστοιχες υποθέσεις ή απόπειρες κατά δικηγόρων.

Μιχάλης Ζαφειρόπουλος: Το ραντεβού που έγινε εκτέλεση

Η πιο γνωστή ελληνική υπόθεση δολοφονίας δικηγόρου μέσα στο γραφείο του είναι εκείνη του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Ο γνωστός ποινικολόγος δολοφονήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 στο γραφείο του, στην οδό Ασκληπιού 154, στα Εξάρχεια, όταν δύο άνδρες εμφανίστηκαν ως πελάτες για προγραμματισμένη συνάντηση και τον πυροβόλησαν θανάσιμα μέσα στην αίθουσα συσκέψεων.

Το στοιχείο που είχε συγκλονίσει τότε ήταν ο τρόπος πρόσβασης των δραστών. Δεν επρόκειτο για εισβολή στον δρόμο ή για τυχαία επίθεση, αλλά για είσοδο στον επαγγελματικό χώρο του δικηγόρου με την ιδιότητα των δήθεν πελατών. Ο Ζαφειρόπουλος φέρεται να είχε ανοίξει την είσοδο της πολυκατοικίας στους δύο άνδρες, οι οποίοι ανέβηκαν στο γραφείο του και, λίγο αργότερα, τον εκτέλεσαν.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών καταδίκασε τελεσίδικα τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να κάνει λόγο για ομόφωνη καταδίκη σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την οικογένεια του θύματος, τον νομικό κόσμο και την κοινή γνώμη.

«Τελικά είναι επικίνδυνο να προσπαθείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου» δήλωσε τότε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρής που έσπευσε μαζί με άλλους δικηγόρους , συγγενείς και φίλους του Μ. Ζαφειρόπουλου , έξω από το γραφείο του στον οδό Ασκληπιού.

Σπύρος Ιωάννου: Η δολοφονία στο γραφείο της Κυπαρισσίας

Πριν από τη δολοφονία Ζαφειρόπουλου, μια άλλη υπόθεση είχε παγώσει τη δικηγορική κοινότητα: η δολοφονία του δικηγόρου Σπύρου Ιωάννου το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου του 2009 μέσα στο γραφείο του στην Κυπαρισσία.

Ο Ιωάννου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν στον επαγγελματικό του χώρο και ασκούσε τα καθήκοντά του, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του στο κεφάλι και, στη συνέχεια, τον θάνατό του.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία και στον νομικό κόσμο, καθώς η επίθεση εκδηλώθηκε εντός του δικηγορικού γραφείου, σε ώρα που ο δικηγόρος βρισκόταν στον χώρο εργασίας του. Οι πρώτες αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων έκαναν λόγο για προσχεδιασμένη δολοφονική ενέργεια, με ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς το θύμα ήταν ενεργό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας και ασκούσε επί δεκαετίες το δικηγορικό λειτούργημα.

Η δολοφονία εξιχνιάστηκε και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το κίνητρο συνδέθηκε με προσπάθεια αναβολής δίκης, καθώς ο Ιωάννου εκπροσωπούσε την αντίθετη πλευρά. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Καλαμάτας καταδίκασε ομόφωνα σε ισόβια κάθειρξη τον κατηγορούμενο για την ανθρωποκτονία, κρίνοντάς τον ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό.

Γιώργος Αντωνόπουλος: Η απόπειρα που συνδέθηκε με «συμβόλαιο θανάτου»

Σημαντική θέση στις υποθέσεις βίας κατά δικηγόρων έχει και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Γιώργου Αντωνόπουλου, δικηγόρου του ΛΑΓΗΕ, έξω από το σπίτι του στην Πεντέλη, τον Νοέμβριο του 2014.

Στη δικαστική διαδρομή της υπόθεσης αναφέρθηκε ότι η επίθεση είχε χαρακτηριστικά πληρωμένου «συμβολαίου θανάτου», στο πλαίσιο της αντιδικίας που είχε ο δικηγόρος λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας. Οι φυσικοί αυτουργοί καταδικάστηκαν σε πολυετείς καθείρξεις, ενώ η υπόθεση είχε συνδεθεί δημόσια και δικαστικά με ένα ευρύτερο πλέγμα ποινικών ερευνών.

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