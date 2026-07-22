Ελίζα Βόζενμπεργκ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του»

Snapshot Ο Σταύρος Γεωργίου φέρεται να είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του πριν από τη δολοφονία του, σύμφωνα με την ευρωβουλευτή Ελίζα Βόζενμπεργκ.

Η δολοφονία χαρακτηρίστηκε ως άγρια και φρικτή, με τον θύμα να ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου.

Η Ελίζα Βόζενμπεργκ έχει στενούς οικογενειακούς δεσμούς με το θύμα, καθώς είναι νονά του ενός από τα 16χρονα δίδυμα κορίτσια του.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας και τον εντοπισμό των δραστών.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες του ποινικού δικαίου, με παραδείγματα προηγούμενων παρόμοιων εγκλημάτων. Snapshot powered by AI

Απειλές για τη ζωή του φέρεται να δεχόταν ο Σταύρος Γεωργίου πριν από τη φρικτή δολοφονία του, όπως αποκάλυψε η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζενμπεργκ, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά της συντριβή για την τραγική απώλεια του ποινικολόγου.

Η Ελίζα Βόζενμπεργκ, η οποία συνδέεται με στενούς οικογενειακούς δεσμούς με το θύμα καθώς έχει βαφτίσει το ένα από τα 16χρονα δίδυμα κορίτσια του, μίλησε για τις πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της σχετικά με το αν το θύμα κινδύνευε. Όπως ανέφερε, υπάρχουν αναφορές πως ο Σταύρος Γεωργίου είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν, στοιχείο που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την εξέλιξη των ερευνών των αρχών.

«Δολοφονήθηκε με τον πλέον φρικτό τρόπο»

Περιγράφοντας το σοκ που υπέστη όταν ενημερώθηκε για το συμβάν αμέσως μετά τα μεσάνυχτα, η ευρωβουλευτής έκανε λόγο για μια άγρια εγκληματική ενέργεια. «Ο άνθρωπος σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε με τον πλέον φρικτό τρόπο. Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου», σημείωσε χαρακτηριστικά, αδυνατώντας να πιστέψει το μέγεθος της τραγωδίας.

Παράλληλα, η Ελίζα Βόζενμπεργκ αναφέρθηκε στις επικίνδυνες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν συχνά επαγγελματίες του χώρου, φέρνοντας στη μνήμη της και άλλες υποθέσεις του ποινικού δικαίου που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, όπως η δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.

Το πανελλήνιο παρακολουθεί μουδιασμένο τις εξελίξεις γύρω από την άγρια δολοφονία, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

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