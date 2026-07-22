Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποιος είναι ο 28χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε

Γνωστός στις αρχές είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη απόψε για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ομολόγησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθείς είχε κατηγορηθεί για την εγκληματική ενέργεια της ασέλγειας εις βάρος ανήλικης το 2024. Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Αιγύπτιος φέρεται να είχε καταθέσει αίτημα για άσυλο το οποίο ωστόσο φέρεται να έχει απορριφθεί.

Η ιατροδικαστική εξέταση

Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα από θλων και αμβλύ όργανο φέρει ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης (22/7).

Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 (EUROKINISSI) Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σορό, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προήλθε από βαριές κακώσεις. Ο νεκρός δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα πιθανότατα με χέρια κι ενδεχομένως και πόδια, ενώ πιθανολογείται ότι τον χτύπησαν και σε κάποια επιφάνεια, ενδεχομένως στο κρεβάτι. Τα χτυπήματα του προκάλεσαν βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Από την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών διαπίστωσαν ότι ο δράστης επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα, χτυπώντας κυρίως το θύμα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

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