Σταύρος Γεωργίου: «Η κόρη είδε τα πόδια του και τα αίματα» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

Snapshot Η δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου εξιχνιάστηκε άμεσα και δράστης είναι ένας 28χρονος Αιγύπτιος με τον οποίο ο θύμα πήγε στο γραφείο του μετά από ποτό.

Τη σορό του θανόντα εντόπισαν οι ανήλικες δίδυμες κόρες του μαζί με τον θυρωρό.

Ο δράστης αρχικά αρνήθηκε, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον χτύπησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πολλαπλά σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα, και εξετάζεται αν το θύμα χτυπήθηκε επανειλημμένα σε σκληρή επιφάνεια.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου του θύματος. Snapshot powered by AI

Εξιχνιάστηκε άμεσα η δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου από έναν 28χρονο Αιγύπτιο, με τον οποίο πήγε στο γραφείο του ύστερα από βόλτα για ποτό. Όπως φέρεται να ομολόγησε ο δράστης, «τσακωθήκαμε και τον χτύπησα».

Τη σορό του 73χρονου γνωστού ποινικολόγου, εντόπισαν οι ανήλικες δίδυμες κόρες του, μαζί με τον θυρωρό, ο οποίος κλήθηκε να ανοίξει το γραφείο του θανόντα.

Λίγο αργότερα, έφτασε κι ο αδελφός του θύματος, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στον χώρο, καθώς είχε ήδη σφραγιστεί από τις Αρχές.

«Η μία τον είδε ή άλλη περίμενε στο αυτοκίνητο»

«Τον έψαχναν τον αδερφό μου όλη μέρα. Ανέβηκαν τα κορίτσια στο γραφείο, βρήκαν τον θυρωρό που έχει κλειδιά και όταν μπήκε η μία η κόρη -η άλλη περίμενε στο αυτοκίνητο- είδε τα πόδια και τα αίματα. Ευτυχώς δεν είδε παραπάνω, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, η εικόνα δεν αντεχόταν» είπε ο αδελφός του θανόντα μιλώντας στο Mega.

Όπως τόνισε ενημερώθηκε από τις ανιψιές του πριν φτάσει ο θυρωρός, έσπευσε στο σημείο, αλλά η Αστυνομία δεν του επέτρεψε την είσοδο. «Δεν με άφησαν να μπω καθόλου, με έχουν τελείως στο σκοτάδι. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, δεν είμαι σε φάση να σκεφτώ», είπε σχετικά, πριν γίνει γνωστό ότι ο δράστης ήταν ένας 28χρονος Αιγύπτιος.

Πώς απέσπασαν οι αστυνομικοί την ομολογία του Αιγύπτιου

Οι αστυνομικοί κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν τον 28χρονο ύποπτο, αξιοποιώντας καταθέσεις που τον τοποθετούσαν στην ίδια παρέα με τον 73χρονο δικηγόρο το βράδυ της Δευτέρας. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν η εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και τα ευρήματα από δείγματα DNA και δακτυλικά αποτυπώματα.

Κατά την προσαγωγή του, ο 28χρονος υποστήριξε αρχικά ότι ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, κάνοντας προηγουμένως μια στάση στο γραφείο του. Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχθηκε πως εκεί σημειώθηκε έντονη συμπλοκή, η οποία κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του 73χρονου. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου του θύματος, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται.

Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου επήλθε περίπου ένα 24ωρο πριν από τον εντοπισμό της σορού του. Ο 73χρονος έφερε σοβαρές και πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα, καθώς δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό με χέρια και πόδια, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε επανειλημμένα πάνω σε σκληρή επιφάνεια.

«Από την αυτοψία υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης.

Από την πλευρά της, η ποινικολόγος Βούλα Δημητριάδου χαρακτήρισε την υπόθεση «αποτρόπαιο έγκλημα», τονίζοντας πως ο Σταύρος Γεωργίου έχασε τη ζωή του με έναν ιδιαίτερα βίαιο και άδικο τρόπο.

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