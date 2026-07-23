Σταύρος Γεωργίου: Κάμερες και αποτυπώματα «έδειξαν» τον 28χρονο που ομολόγησε την άγρια δολοφονία

Snapshot Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος ως δράστης της δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Η ταυτοποίηση του κατηγορούμενου έγινε μέσω καμερών ασφαλείας και αποτυπωμάτων που βρέθηκαν στον χώρο του εγκλήματος.

Ο ποινικολόγος υπέστη πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, που οδήγησαν σε αιμορραγία και θάνατο, ενώ βρέθηκε νεκρός σε εμβρυακή στάση στο γραφείο του.

Ο 28χρονος είχε γνωριστεί με το θύμα, είχαν βγει για ποτό και η σύγκρουσή τους εξετάζεται ως αιτία του φονικού ξυλοδαρμού.

Ο κατηγορούμενος είχε προηγούμενα ποινικά, ενώ η προανάκριση εστιάζει στα κίνητρα και τις συνθήκες της δολοφονίας πριν οδηγηθεί στα δικαστήρια. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι ερευνητές είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου, αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία του στο γραφείο του 73χρονου φέρεται να επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, μέσω αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο.

Μετά την ταυτοποίησή του, ο 28χρονος εντοπίστηκε στην οδό Αχαρνών και συνελήφθη.

Άγριος ξυλοδαρμός στο γραφείο της 3ης Σεπτεμβρίου

Ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου αποδίδεται πλέον σε εγκληματική ενέργεια. Κατά τη νεκροψία, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο 73χρονος είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα από γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να προκληθεί αιμορραγία.

Κατά την ίδια ιατροδικαστική εκτίμηση, το θύμα ήταν νεκρό για αρκετές ώρες προτού εντοπιστεί.

Ο 73χρονος βρέθηκε πεσμένος στο πάτωμα του γραφείου του, γυμνός και σε εμβρυακή στάση. Τον εντόπισαν το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου οι ανήλικες κόρες του, οι οποίες προσπαθούσαν επί ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην είσοδο του γραφείου δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Η γνωριμία, η έξοδος για ποτό και ο καβγάς

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο άνδρες βρέθηκαν μαζί το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου.

Κατά τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 73χρονος είχε γνωριστεί με τον Αιγύπτιο μέσω κοινών γνωστών. Εκείνο το βράδυ οι δύο άνδρες είχαν πάει για ποτό και στη συνέχεια ο δικηγόρος προσφέρθηκε να μεταφέρει τον 28χρονο στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Στην πορεία, ωστόσο, έκαναν στάση στο γραφείο του 73χρονου, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί, για λόγο που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος, οι δύο άνδρες φέρεται να ήρθαν στα χέρια.

Σύμφωνα με την εκδοχή που εξετάζει η Αστυνομία, ο 28χρονος ξυλοκόπησε τον δικηγόρο μέχρι θανάτου και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Ποιος είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος

Ο συλληφθείς ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, υπόθεση για την οποία εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης το 2026.

Την προανάκριση για τη δολοφονία συνεχίζει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στα ακριβή κίνητρα και στις συνθήκες της φονικής επίθεσης, ενώ ο Αιγύπτιος θα οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

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