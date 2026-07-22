Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο με πρόσωπο να είναι κοντά του – Ο άνδρας με τον χαρτοφύλακα που εξετάζεται

Οι αστυνομικοί αναλύουν καρέ – καρέ δεκάδες βίντεο από την περιοχή, ενώ, έκαναν «φύλλο και φτερό» το γραφείο του δικηγόρου, Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης (22/07): Στο «κάδρο» βρίσκεται ένα πρόσωπο που καταγράφεται να κινείται κοντά στον γνωστό ποινικολόγο

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο με πρόσωπο να είναι κοντά του – Ο άνδρας με τον χαρτοφύλακα που εξετάζεται
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
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Βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων μπορεί να κρύβει τις απαντήσεις σε ένα από τα βασικότερα ερωτήματα της υπόθεσης θανάτου του Σταύρου Γεωργίου. Ο δικηγόρος καταγράφεται να κινείται έξω από το γραφείο του, λίγο πριν πέσει νεκρός.

Δίπλα του εμφανίζεται ένας ακόμη άνδρας, ψηλός, με λευκά μαλλιά και έναν χαρτοφύλακα στα χέρια. Πρόσωπο που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο και βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, μαζί με δεκάδες άλλα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής που εξετάζονται καρέ – καρέ.

Ο θάνατος του Γεωργίου προήλθε από χτυπήματα στο πρόσωπο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να βεβαιώσει αν τα χτυπήματα έγιναν με τα χέρια ή από κάποιο ξύλο ή αντικείμενο. Πάντως, οι Αρχές από την πρώτη στιγμή απέκλεισαν η δολοφονία να έγινε με όπλο ή με μαχαίρι. Επιπλέον, στη σορό του θύματος δεν βρέθηκαν ίχνη από αμυντικά χτυπήματα.

Η ώρα θανάτου του ποινικολόγου υπολογίζεται να είναι 24 ώρες πριν βρεθεί, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας.

Παράλληλα, από τα ευρήματα λείπει το κινητό τηλέφωνο του Σταύρου Γεωργίου, το οποίο είναι πιθανό να περιέχει σημαντικά στοιχεία, συνομιλίες ή ακόμη και την ταυτότητα του δράστη.

Τώρα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια θα εξετάσουν το δείγμα DNA που έλαβαν από τα νύχια του ποινικολόγου, ώστε να οδηγηθούν στον δράστη.

Οι δίδυμες 16χρονες κόρες του αναζητούσαν μάταια τον πατέρα τους από το μεσημέρι. Όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του, όπου βρέθηκαν αντιμέτωπες με μία εικόνα που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν.

Με τη βοήθεια του θυρωρού, άνοιξε η πόρτα του γραφείου και τα δύο κορίτσια αντίκρισαν τον πατέρα τους νεκρό στο πάτωμα, μέσα σε μία λίμνη αίματος. Ο χώρος είχε μετατραπεί σε σκηνή φρίκης, με τις πρώτες στιγμές να είναι σοκαριστικές για τις κόρες του.

Ο θυρωρός περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν: «Δεν μπήκα πιο μέσα, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι. Κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί».

Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά και κρίσιμα. Ποιος βρέθηκε στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου το μοιραίο βράδυ; Ποια ήταν η σχέση του με τον άγνωστο άνδρα που καταγράφεται στα βίντεο των καμερών; Ήταν μία συνάντηση που εξελίχθηκε σε τραγωδία ή μία προμελετημένη επίθεση και κυρίως, ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου;

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