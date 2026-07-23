Σταύρος Γεωργίου: Πρωτοφανής η αγριότητα του 28χρονου δράστη -Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

Snapshot Ο 28χρονος δράστης επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στον 73χρονο Σταύρο Γεωργίου, προκαλώντας τον θάνατό του από τα χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης έσπασε το χέρι του από τη βία των χτυπημάτων.

Η σύλληψη του δράστη έγινε γρήγορα και στα όρια του Αυτοφώρου, με τη βοήθεια βιντεοληπτικού υλικού και της Σήμανσης.

Ο δράστης αρνείται ότι αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα του θύματος, τα οποία έλειπαν από τον τόπο του εγκλήματος και η έρευνα συνεχίζεται.

Ο ιατροδικαστής επιβεβαιώνει ότι ο θάνατος προήλθε αποκλειστικά από τα βίαια χτυπήματα, ενώ η μόνη εκδοχή του δράστη είναι ότι υπήρξε καβγάς. Snapshot powered by AI

Για πρωτοφανή αγριότητα κάνουν λόγο οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, σε ό,τι αφορά στα χτυπήματα που δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίουαπό τον καθ' ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου.

Ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί, που είναι χρόνια στο πεδίο, μιλούν για αποτρόπαιο θέαμα. Ήταν τέτοια η οργή του 28χρονου Αιγύπτιου, που αφενός δολοφόνησε ειδεχθώς τον 73χρονο δικηγόρο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στον θώρακα, αφετέρου έσπασε το χέρι του κατά τη διάρκεια του άγριου ξυλοδαρμού του θύματος.

Οι αναφορές του ιατροδικαστή σοκάρουν. «Kατέληξε μόνο από τα χτυπήματα. Εχουμε μόνο τη δική του εκδοχή που λέει ότι τσακώθηκαν».

Μιλώντας σχετικά, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε στο ΕΡΤ News ότι «ήταν τραυματισμένος. Ο τραυματισμός στο χέρι του προήλθε από την επίθεση στο θύμα. Μάλιστα, πήγε και σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες».

Πρόσθεσε ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμα από τον ιατροδικαστή αν κατάφερε να αμυνθεί το θύμα. Τον χτύπησε με πολύ βίαιο τρόπο».

Δεν περίμενε να τον πιάσουν τόσο γρήγορα - Όταν τον έπιασαν ήταν στον δρόμο

Σε ό,τι αφορά στην άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης, η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι παρότι δεν είχαν εικόνα για τον δράστη, κινήθηκαν άμεσα και το εντυπωσιακό είναι ότι τον έπιασαν στα όρια του Αυτοφώρου και μάλιστα εν κινήσει, καθώς ήταν στο δρόμο.

«Έχουμε σύλληψη ενός άγνωστου δράστη, ο οποίος δεν είχε και μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Συνελήφθη στο δρόμο και στα όρια του Αυτοφώρου. Οι αξιωματικοί βρήκαν βιντεοληπτικό υλικό. Είδαν τις κινήσεις του θύματος με τον συγκεκριμένο άγνωστο άνδρα. Ακολούθησε η Σήμανση, που ταυτοποίησε τον σεσημασμένο δράστη και πολύ γρήγορα κινήθηκε το Ανθρωποκτονιών και τον συνέλαβε.

Ήταν πολύ δύσκολη επιχείρηση. Τον αναζήτησαν σε πολλά σπίτια, αλλά τελικά τον βρήκαν στον δρόμο. Αυτό που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί είναι ότι δεν περίμενε να τον βρουν τόσο γρήγορα. Δεν ήθελε να συνεργαστεί, αλλά όταν κατάλαβε ότι υπήρχαν στοιχεία, οι αστυνομικοί του απέσπασαν την ομολογία».

Έλειπαν πολλά προσωπικά αντικείμενα

Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, έλειπαν το κινητό, προσωπικά έγγραφα, το πορτοφόλι, στο οποίο δεν γνώριζαν αν υπήρχαν χρήματα, καθώς και το λάπτοπ του θανόντα ποινικολόγου. Ο Αιγύπτιος, αρνείται ότι αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα και υπάρχει σε εξέλιξη σχετική έρευνα.

Διαβάστε επίσης