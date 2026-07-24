Σταύρος Γεωργίου: Τη Δευτέρα η απολογία του 28χρονου καθ΄ομολογίαν δολοφόνου του

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, καθ΄ομολογίαν δολοφόνος του γνωστού δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που τον σκότωσε μέσα στο γραφείο του στην Αθήνα.

Την Πέμπτη, ο 28χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε στις δικαστικές Αρχές χωρίς δικηγόρο και πήρε προθεσμία για τη Δευτέρα.

Ο καθ΄ομολογίαν δολοφόνος εξακολουθεί να υποστηρίζει πως δεν πήρε το κινητό του θύματος αλλά μόνο του λάπτοπ του, το οποίο πούλησε για 50 ευρώ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν και το κινητό του δικηγόρου και το λαπτοπ καθώς θεωρούν ότι μπορεί να περιέχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να περιέχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν περαιτέρω στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Μετά τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ο 28χρονος Αιγύπτιος έφυγε από το γραφείο του δικηγόρου και προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα αφού τελικά συνελήφθη από τις Αρχές.

Το βίντεο - ντοκουμέντο που «έκαψε» τον 28χρονο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που αφορά τη δολοφονία Σταύρου Γεωργίου, καθώς ένα νέο βίντεο- ντοκουμέντο φέρνει στο φως καθοριστικά στοιχεία για τη δράση του φερόμενου ως θύτη, τα οποία χρησιμοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. για να εξιχνιάσει την υπόθεση.

Το οπτικοακουστικό υλικό καταγράφει τις κινήσεις του 28χρονου Αιγυπτίου την ώρα που αποχωρεί ψύχραιμος από το γραφείο του γνωστού ποινικολόγου στην 3η Σεπτεμβρίου. Ο νεαρός άνδρας διακρίνεται να βγαίνει στο δρόμο φοράγοντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και βερμούδα. Βαδίζει με γρήγορο βήμα.

Στο ίδιο βίντεο απεικονίζεται να κρατά στα χέρια του τον φορητό υπολογιστή του θύματος. Πρόκειται για το λάπτοπ το οποίο ο ίδιος ομολόγησε στη συνέχεια ότι αφαίρεσε από τη σκηνή του εγκλήματος και αμέσως μετά το πούλησε για 50 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του ανακριτή για να βρεθεί αντιμέτωπος με τις βαρύτατες κατηγορίες. Όπως ανακοινώθηκε, ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, με αποτέλεσμα η απολογία του να προγραμματιστεί για τη Δευτέρα το πρωί. Κι όμως, κατά τη μετάβασή του στις δικαστικές αρχές δεν συνοδευόταν από δικηγόρο.

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