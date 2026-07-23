Σταύρος Γεωργίου: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο Αιγύπτιος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του
Αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή
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Ενώπιον του Εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγήθηκε πριν από λίγο ο 28χρονος Αιγύπτιος που έχει ομολογήσει τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Σταύρου Γεωργίου.
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