Σταύρος Γεωργίου: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο Αιγύπτιος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του

Ενώπιον του Εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγήθηκε πριν από λίγο ο 28χρονος Αιγύπτιος που έχει ομολογήσει τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Σταύρου Γεωργίου.

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