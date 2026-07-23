Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

Ο 28χρονος είχε αιτηθεί ασύλου και η αίτησή του είχε απορριφθεί, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν

Newsbomb

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 28χρονος Αιγύπτιος δράστης της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου ήταν παράνομα στη χώρα, με απορριφθείσα αίτηση ασύλου και ποινικό παρελθόν.
  • Η μη άμεση απέλαση του δράστη οφείλεται σε δυσκολίες εντοπισμού λόγω ψεύτικων δηλώσεων διευθύνσεων και στην εκμετάλλευση της προθεσμίας 30 ημερών για οικειοθελή αναχώρηση.
  • Η νομοθεσία δεν επιτρέπει την απέλαση αλλοδαπών που έχουν περιοριστικούς όρους από τη Δικαιοσύνη, όπως υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
  • Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη μέσα σε λιγότερο από δύο 24ωρα μετά τη δολοφονία.
  • Υπάρχουν ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αλλοδαπών με απορριφθείσες αιτήσεις ασύλου και ποινικό παρελθόν στην Ελλάδα.
Snapshot powered by AI

Άμεση ήταν η αντίδραση της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου από άγριο ξυλοδαρμό στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε λιγότερο από δύο 24ωρα, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη: Είναι ένας 28χρονος Αιγύπτιος, που βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας και μάλιστα, είχε απασχολήσει για παραβατική συμπεριφορά τις αρχές και κατά το παρελθόν. Δημιουργούνται, ως εκ τούτου, εύλογα ερωτήματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις αλλοδαπών, των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί ή έχουν παραβατικό παρελθόν στη χώρα μας.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι πώς ένας αλλοδαπός, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά ήταν σεσημασμένος και είχε απορριφθεί η αίτηση ασύλου του, παρέμενε στη χώρα και κυκλοφορούσε ελεύθερος μέχρι τη σύλληψή του; Πού βρίσκονται και πώς ελέγχονται τα συγκεκριμένα πρόσωπα; Γιατί δεν οδηγούνται άμεσα σε διαδικασίες επιστροφής ή απέλασης, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελλάδα;

Γιατί δεν συνελήφθη νωρίτερα ο Αιγύπτιος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, οι αλλοδαποί που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές δηλώνουν ψεύτικες διευθύνσεις διαμονής στις αρχές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εντοπιστούν, όταν εκδίδονται εντάλματα εις βάρος τους.

Είναι πιθανό να εντοπιστούν σε κάποιον τυχαίο αστυνομικό έλεγχο που θα οδηγούσε στην άμεση σύλληψή τους, ωστόσο αυτό επαφίεται στην… τύχη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν απορρίπτεται η αίτηση ασύλου ενός αιτούντος, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει προθεσμία έως 30 ημερών για οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα. Η πρακτική αυτή ακολουθείται από ένα απειροελάχιστο ποσοστό αλλοδαπών – εάν αυτό υφίσταται καν.

Το διάστημα αυτό κατά το οποίο δεν πραγματοποιείται άμεσα η απομάκρυνση του αλλοδαπού, καθένας το εκμεταλλεύεται για να «εξαφανιστεί» από τα ραντάρ και να παραμείνει στην Ελλάδα, σε καθεστώς παρανομίας.

Νομικές πηγές επισημαίνουν επίσης ότι υπάρχει ακόμη μία παράμετρος που συχνά δημιουργεί εμπλοκές στις διαδικασίες απέλασης: Στις περιπτώσεις όπου ένας αλλοδαπός έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, η διοικητική απέλαση δεν μπορεί να εκτελεστεί όσο οι όροι αυτοί βρίσκονται σε ισχύ, καθώς ο κατηγορούμενος οφείλει να παραμένει στη χώρα προκειμένου να συμμορφώνεται με αυτούς και να είναι διαθέσιμος στις δικαστικές Αρχές. Οι συνηθέστεροι περιοριστικοί όροι είναι η υποχρέωση εμφάνισης («παρών») σε αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου εκκρεμούσε από τον Μάιο του 2026 ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, όμως ο δράστης δεν είχε εντοπιστεί στις δηλωμένες διευθύνσεις του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:56ANNOUNCEMENTS

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

12:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

12:50LIFESTYLE

Φωτεινή Ψυχίδου - Δημήτρης Κοργιαλάς: Βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους στη Ναύπακτο - Οι εικόνες από το μυστήριο

12:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο τερματίζει πρώτο στην καρδιά του καλοκαιριού;

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Ανοιχτά για το κοινό με δωρεάν είσοδο μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι

12:43WHAT THE FACT

Σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών ίσως προκάλεσε πλανητικό βομβαρδισμό πριν από 800 εκατ. χρόνια

12:37ANNOUNCEMENTS

Κάνε το επόμενο βήμα στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Νταλίκα στην Αίγυπτο σώζει από ανατροπή φορτηγό που του έσκασε το λάστιχο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

12:29ΥΓΕΙΑ

Ιστορική στιγμή: Ανθρωποειδή ρομπότ χειρουργούν ζώα – Απίστευτες εικόνες

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

12:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Σοφία Ζαχαράκη: «Ένας μεγάλος στόχος γίνεται σήμερα πραγματικότητα» - Το μήνυμά της μετά την ανακοίνωση των βάσεων

12:21ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Πράσινο σε εξοπλιστικά €4,2 δισ. και στην Ασπίδα του Αχιλλέα

12:16ΥΓΕΙΑ

Στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα και νέοι – Νόμιζαν ότι θα γλιτώσουν την αφυδάτωση με ενεργειακά ποτά

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική «θύελλα» στη Γερουσία για τον πόλεμο στο Ιράν: Στο «μικροσκόπιο» ο Πιτ Χέγκσεθ - «Eσείς αποτύχατε, όχι οι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας βαμμένος «Τζόκερ» χόρευε με το εσώρουχο και βούτηξε στον Θερμαϊκό– Δείτε βίντεο

12:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Finos Film: «30 χρόνια χωρίς την Αλίκη» -Το συγκινητικό αφιέρωμα της στις αξέχαστες ταινίες

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Πρωτοφανής η αγριότητα του 28χρονου δράστη -Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

09:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

11:08WHAT THE FACT

Στο μυαλό του Νόλαν: Όταν η Παγώνη γίνεται Ωραία Ελένη, ο ροζ πάνθηρας είναι μπλε, η Ριάνα Σακελλαρίου και οι δίδυμοι πύργοι... ένας

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Estofex: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο

11:05ΕΥ ΖΗΝ

Οδηγούσε για 28 χρόνια με κλειστό παράθυρο - Πώς επηρεάστηκε το πρόσωπό του

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

07:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ δίχως τέλος με τη Γιου Τινγκ: Σβησμένα όλα τα δεδομένα από το κινητό της - Άφαντη η Κινέζα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση στους Αγίους Αποστόλους - Νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του αλλά αυτός κοιμόταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ