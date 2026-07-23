Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

Snapshot Ο 28χρονος Αιγύπτιος δράστης της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου ήταν παράνομα στη χώρα, με απορριφθείσα αίτηση ασύλου και ποινικό παρελθόν.

Η μη άμεση απέλαση του δράστη οφείλεται σε δυσκολίες εντοπισμού λόγω ψεύτικων δηλώσεων διευθύνσεων και στην εκμετάλλευση της προθεσμίας 30 ημερών για οικειοθελή αναχώρηση.

Η νομοθεσία δεν επιτρέπει την απέλαση αλλοδαπών που έχουν περιοριστικούς όρους από τη Δικαιοσύνη, όπως υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη μέσα σε λιγότερο από δύο 24ωρα μετά τη δολοφονία.

Υπάρχουν ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αλλοδαπών με απορριφθείσες αιτήσεις ασύλου και ποινικό παρελθόν στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Άμεση ήταν η αντίδραση της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου από άγριο ξυλοδαρμό στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε λιγότερο από δύο 24ωρα, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη: Είναι ένας 28χρονος Αιγύπτιος, που βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας και μάλιστα, είχε απασχολήσει για παραβατική συμπεριφορά τις αρχές και κατά το παρελθόν. Δημιουργούνται, ως εκ τούτου, εύλογα ερωτήματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις αλλοδαπών, των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί ή έχουν παραβατικό παρελθόν στη χώρα μας.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι πώς ένας αλλοδαπός, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά ήταν σεσημασμένος και είχε απορριφθεί η αίτηση ασύλου του, παρέμενε στη χώρα και κυκλοφορούσε ελεύθερος μέχρι τη σύλληψή του; Πού βρίσκονται και πώς ελέγχονται τα συγκεκριμένα πρόσωπα; Γιατί δεν οδηγούνται άμεσα σε διαδικασίες επιστροφής ή απέλασης, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελλάδα;

Γιατί δεν συνελήφθη νωρίτερα ο Αιγύπτιος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, οι αλλοδαποί που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές δηλώνουν ψεύτικες διευθύνσεις διαμονής στις αρχές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εντοπιστούν, όταν εκδίδονται εντάλματα εις βάρος τους.

Είναι πιθανό να εντοπιστούν σε κάποιον τυχαίο αστυνομικό έλεγχο που θα οδηγούσε στην άμεση σύλληψή τους, ωστόσο αυτό επαφίεται στην… τύχη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν απορρίπτεται η αίτηση ασύλου ενός αιτούντος, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει προθεσμία έως 30 ημερών για οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα. Η πρακτική αυτή ακολουθείται από ένα απειροελάχιστο ποσοστό αλλοδαπών – εάν αυτό υφίσταται καν.

Το διάστημα αυτό κατά το οποίο δεν πραγματοποιείται άμεσα η απομάκρυνση του αλλοδαπού, καθένας το εκμεταλλεύεται για να «εξαφανιστεί» από τα ραντάρ και να παραμείνει στην Ελλάδα, σε καθεστώς παρανομίας.

Νομικές πηγές επισημαίνουν επίσης ότι υπάρχει ακόμη μία παράμετρος που συχνά δημιουργεί εμπλοκές στις διαδικασίες απέλασης: Στις περιπτώσεις όπου ένας αλλοδαπός έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, η διοικητική απέλαση δεν μπορεί να εκτελεστεί όσο οι όροι αυτοί βρίσκονται σε ισχύ, καθώς ο κατηγορούμενος οφείλει να παραμένει στη χώρα προκειμένου να συμμορφώνεται με αυτούς και να είναι διαθέσιμος στις δικαστικές Αρχές. Οι συνηθέστεροι περιοριστικοί όροι είναι η υποχρέωση εμφάνισης («παρών») σε αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου εκκρεμούσε από τον Μάιο του 2026 ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, όμως ο δράστης δεν είχε εντοπιστεί στις δηλωμένες διευθύνσεις του.

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