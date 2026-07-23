Σταύρος Γεωργίου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου του

Οδηγήθηκε σε ανακριτή και έλαβε προθεσμία για τη Δευτέρα

Άγγελος Βουράκης

Σταύρος Γεωργίου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου του
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  • Ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κλοπή και παράνομη διαμονή στον 28χρονο Αιγύπτιο που ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου.
  • Ο δράστης και το θύμα είχαν φιλικές σχέσεις και ο καβγάς που οδήγησε στη δολοφονία συνέβη μετά από κοινή έξοδο και στάση στο γραφείο του θύματος.
  • Ο 28χρονος τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά τη δολοφονία και ζήτησε ιατρική βοήθεια για τραυματισμένο χέρι.
  • Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη μέσα σε τρεις ώρες μέσω αποτυπωμάτων στον τόπο του εγκλήματος.
  • Ο κατηγορούμενος είχε προηγούμενα προβλήματα με τις αρχές, μεταξύ άλλων παράνομη είσοδο στη χώρα, ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια ανήλικης και απορριφθείσες αιτήσεις ασύλου.
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Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Μετά την άσκηση δίωξης οδηγήθηκε σε ανακριτή και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί, για τη Δευτέρα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο καθ’ ομολογίαν δράστης κατά την εξέτασή του, οι δυο τους διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Το βράδυ της Τρίτης διασκέδαζαν μαζί σε κατάστημα εστίασης, όταν ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του. Κατά τη διαδρομή, έκαναν μια στάση στο δικηγορικό γραφείο του 73χρονου.

Εκεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 28χρονου, ξέσπασε έντονος καβγάς που κατέληξε στην άγρια κακοποίηση και τον θανάσιμο τραυματισμό του νομικού. Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και μετέβη σε νοσοκομείο για την περιποίηση του τραυματισμένου χεριού του.

Η ταυτοποίηση και το παρελθόν του δράστη

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να εξαρθρώσουν την υπόθεση μέσα σε μόλις τρεις ώρες, καθώς εντόπισαν τα αποτυπώματα του 28χρονου στον χώρο του εγκλήματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος είναι παλιός γνώριμος των διωκτικών αρχών. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Παράλληλα, τα διαδοχικά αιτήματα ασύλου που είχε υποβάλει τα έτη 2023 και 2024 είχαν απορριφθεί τελεσίδικα στα τέλη του 2025.

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