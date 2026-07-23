«Μαλ@@σμένο τσόκαρο»: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δέχθηκε επίθεση σε δημόσιο πάρκινγκ

Snapshot Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δέχθηκε λεκτική επίθεση από μια γυναίκα σε δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ, η οποία της ζήτησε να απομακρύνει το αυτοκίνητό της.

Η Βαλαβάνη αρνήθηκε να μετακινήσει το όχημά της, καθώς το πάρκινγκ ήταν δημόσιο, και δέχθηκε υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Την επόμενη μέρα στάθμευσε ξανά στην ίδια θέση και αντέδρασε με χιούμορ, στέλνοντας φιλάκια στην ίδια γυναίκα.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε το περιστατικό στα social media με σαρκαστική διάθεση και δεν υπήρξε συμφιλίωση μεταξύ τους.

Πρόσφατα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάφτισαν τον γιο τους, που πήρε τα ονόματα Ιάσονας – Παναγιώτης. Snapshot powered by AI

Την λεκτική επίθεση που δέχθηκε από μία γυναίκα σε δημοτικό πάρκινγκ θέλησε να μοιραστεί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στα social media.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram, μία κυρία τής ζήτησε να μετακινήσει το αυτοκίνητό της από το σημείο όπου το είχε σταθμεύσει, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρεπόταν να βρίσκεται εκεί.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τότε, εξήγησε πως επρόκειτο για δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ και αποφάσισε να μην κάνει αυτό που της έλεγε η γυναίκα αυτή και να μην απομακρύνει το όχημά της.

Σύμφωνα με όσα έγραψε, η απόφασή της αυτή είχε ως αποτέλεσμα να δεχτεί υβριστικούς χαρακτηρισμούς από την εν λόγω γυναίκα. Η δημοσιογράφος επέλεξε να αντιμετωπίσει το περιστατικό με χιούμορ, δημοσιεύοντας ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με φόντο τη θάλασσα.

«Αφιερωμένο στην εκνευριστική κακιόλα “κυρία” που χθες μου ζήτησε να πάρω το αμάξι μου από εκεί που το πάρκαρα, γιατί δεν επιτρέπεται! Να σημειωθεί πως το parking είναι δημόσιο δημοτικό parking! Μαντέψτε ποια δεν κούνησε το αμάξι. Κι αυτός ήταν ο λόγος να χαρακτηριστώ μ@λ@κισμένο, τσόκαρο & βλήμα! Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά! Πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες! Αλλά σήμερα της έστειλα φιλάκια! Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες;» έγραψε στην ανάρτησή της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά την επόμενη ημέρα, όταν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της ακριβώς στην ίδια θέση.

«Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά. Πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες, αλλά σήμερα της έστειλα φιλάκια. Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες;», συμπλήρωσε με σαρκαστική διάθεση.

Πριν από μερικές ημέρες, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάφτισαν τον μονάκριβο γιο τους, ο οποίος πήρε δύο ονόματα: Ιάσονας – Παναγιώτης.

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