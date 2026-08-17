Tupac: Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, αρχίζει η δίκη που μπορεί να αποκαλύψει τον δολοφόνο του

Έφτασε η ώρα της αλήθειας για το έγκλημα που συγκλόνισε την παγκόσμια hip–hop σκηνή. Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία του Tupac, η υπόθεση φτάνει στις δικαστικές αίθουσες.

Αρχίζουν οι εναρκτήριες αγορεύσεις στη δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι οργάνωσε το έγκλημα, εγκαινιάζοντας εβδομάδες καταθέσεων που θα ανατρέξουν στα γεγονότα μίας νύχτας στο Λας Βέγκας πριν από σχεδόν 30 χρόνια.

Ο Ντουέιν Keffe D Ντέιβις κατηγορείται για ανθρωποκτονία με χρήση θανατηφόρου όπλου, με σκοπό την προώθηση, ενίσχυση ή υποστήριξη εγκληματικής συμμορίας, σε σχέση με τον θάνατο του ράπερ. Ο άνδρας έχει δηλώσει αθώος και σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η επί χρόνια ανεξιχνίαστη επίθεση με πυροβολισμούς από διερχόμενο όχημα συγκλόνισε τη hip–hop κοινότητα, μεταξύ άλλων επειδή κανείς δεν είχε κατηγορηθεί μέχρι την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του Ντέιβις, το 2023.

Ο Shakur παραμένει πολιτιστικό σύμβολο και θεωρείται ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολυσχιδείς ράπερ όλων των εποχών, παρά το γεγονός ότι «έσβησε» σε ηλικία μόλις 25 ετών· είχε προταθεί για έξι βραβεία Grammy και εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2017.

Τα τελευταία χρόνια, τιμήθηκε μετά θάνατον με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, δρόμος στο Όκλαντ πήρε το όνομά του, ενώ, ενέπνευσε και έναν χαρακτήρα στο επερχόμενο βιντεοπαιχνίδι Stranger than Heaven.

Η δίκη ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες. Οι εισαγγελείς σχεδιάζουν να καλέσουν 35 έως 45 πιθανούς μάρτυρες, ενώ, η υπεράσπιση αναμένεται να καλέσει ελάχιστους.

Μέλη της οικογένειας του Shakur αναμένεται να παρευρεθούν στο δικαστήριο. Ο ετεροθαλής αδελφός του, Μορίς, ανέφερε πρόσφατα ότι η παρακολούθηση της δίκης θα αναμοχλεύσει το τραύμα της οικογένειας, αλλά ότι είναι σημαντικό να είναι παρούσα. «Θα σταθούμε στο πλευρό του Pac, όπως κάναμε πάντα», επεσήμανε.

Όλα τα βλέμματα στον Tupac

Μαζί με την οικογένεια του Shakur, φίλοι και θαυμαστές ταξίδεψαν στο Λας Βέγκας για να εκφράσουν στήριξη κατά τη διαδικασία επιλογής των ενόρκων.

Ο Ντάριλ Χάρπερ, βετεράνος μουσικός παραγωγός που συνεργάστηκε με τον Shakur στη Death Row Records σε τραγούδια που κυκλοφόρησαν μετά την επίθεση του 1996, γνωστοποίησε ότι έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο μόλις ορίστηκε η νέα ημερομηνία της δίκης.

Ο Χάρπερ ελπίζει ότι η δίκη θα αποκαλύψει την αλήθεια για το ποιοι εμπλέκονταν στην επίθεση. «Προσεύχομαι να είναι ο σωστός άνθρωπος. Αν είναι ο σωστός άνθρωπος, τότε χαίρομαι που ο Tupac θα δικαιωθεί επιτέλους με κάποιον τρόπο. Νομίζω ότι το αξίζει», είπε έξω από το δικαστήριο κατά την επιλογή των ενόρκων.

Τα ξαδέλφια του Shakur, Κέντρικ και Γουίλιαμ Λεσέιν, ταξίδεψαν από την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία επιλογής των ενόρκων. Ο δεύτερος τόνισε ότι θέλει να αποδοθούν ευθύνες. «Για εμένα, η δικαιοσύνη έχει χαθεί εδώ και 30 χρόνια», είπε.

Οι εισαγγελείς δεν υποστηρίζουν ότι ο Ντέιβις ήταν αυτός που πάτησε τη σκανδάλη. Αντίθετα, λένε ότι οργάνωσε την επίθεση για να εκδικηθεί τον Shakur και την παρέα του, οι οποίοι είχαν ξυλοκοπήσει τον ανιψιό του Ντέιβις στο MGM Grand, μερικές ώρες πριν από τους πυροβολισμούς.

Οι πυροβολισμοί προήλθαν από μία λευκή Cadillac, στην οποία επέβαινε ο Ντέιβις μαζί με τρεις ακόμη άνδρες, οι οποίοι έχουν όλοι πλέον πεθάνει.

Το 2008, ο Ντέιβις μίλησε σε ερευνητές που διερευνούσαν τους θανάτους του Shakur και του Notorious B.I.G., κατά κόσμον Κρίστοφερ Γουάλας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Ντέιβις είχε συμφωνία που προέβλεπε ότι όσα έλεγε για τη δολοφονία του Shakur δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του. Σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, όμως, δημοσίευσε βιβλίο με αυτές τις λεπτομέρειες και παραχώρησε συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης, στις οποίες περιέγραψε τον ρόλο του στην επίθεση.

Το βιβλίο και οι δημόσιες τοποθετήσεις του έδωσαν νέα ώθηση στην έρευνα του Λας Βέγκας και αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της υπόθεσης, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. «Αν είχε αποφασίσει να μην γράψει ποτέ το βιβλίο, πιθανότατα δεν θα είχε ποτέ διωχθεί ποινικά για το έγκλημα», σημείωσε πρόσφατα ο εισαγγελέας, Μαρκ ΝτιΤζιάκομο.