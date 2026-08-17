Bloomberg: Οι πρόωρες αποπληρωμές του ελληνικού χρέους θα φτάσουν τα 13 δισ. το 2026

Snapshot Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει πρόωρα χρέος περίπου 13 δισ. ευρώ το 2026 για να μειώσει το χρέος της κάτω από αυτό της Ιταλίας.

Οι αποπληρωμές περιλαμβάνουν 2,5 δισ. ευρώ από τον EFSF και ομόλογο 2,2 δισ. ευρώ που λήγει το 2027, καθώς και μείωση 1,2 δισ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια.

Η κυβέρνηση αξιοποιεί δημοσιονομικά πλεονάσματα και υψηλή ρευστότητα για την αποπληρωμή, με το πρωτογενές πλεόνασμα να αναμένεται να υπερβεί τον στόχο.

Ενδέχεται να ανακοινωθούν πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης στη ΔΕΘ, αλλά αυτά θα είναι σύμφωνά με το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία των δημοσίων οικονομικών.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026, διασφαλίζοντας σταθερή χρηματοδοτική στρατηγική για το 2027. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα σχεδιάζει να ξεπληρώσει το 2026 χρέος ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ νωρίτερα από το καθορισμένο καθώς επιδιώκει να μειώσει το χρέος της κάτω από αυτό της Ιταλίας μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Οι αποπληρωμές θα περιλαμβάνουν περίπου 2,5 δισ. ευρώ δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και ένα ομόλογο ύψους 2,2 δισ. ευρώ που λήγει το 2027, δήλωσε η ίδια πηγή. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης κατά 1,2 δισ. ευρώ το απόθεμα εντόκων γραμματίων του Δημοσίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ελληνική κυβέρνηση αξιοποιεί τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και την υψηλή ρευστότητα προκειμένου να αποπληρώσει τα δάνεια. Μάλιστα η χώρα μας αποπλήρωσε τον Ιούνιο δάνεια ύψους 6,9 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν ληφθεί την περίοδο των μνημονίων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αποδόσεις των 10ετών ελληνικών ομολόγων να υποχωρήσουν σε επίπεδα κάτω από τα ιταλικά, γαλλικά και βρετανικά 10ετή ομόλογα.

Άτομα που γνωρίζουν την τελευταία εικόνα του ελληνικού προϋπολογισμού, ανέφεραν στο Bloomberg ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο δεν περιλαμβάνει τις πληρωμές τόκων, αναμένεται να υπερβεί εκ νέου τον στόχο.

Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει μεγαλύτερο περιθώριο για δαπάνες και θα επιτρέψει ταχύτερη μείωση του δανεισμού. Μία από τις πηγές δήλωσε ότι εάν ο προϋπολογισμός ξεπεράσει τις προβλέψεις τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης.

Ωστόσο μία από τις πηγές σημείωσε ότι αυτό το σχέδιο δεν είναι οριστικοποιημένο και ακόμη υποβάλλεται σε προσαρμογές. Κατά την ίδια πηγή, οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης για μέτρα ελάφρυνσης θα είναι σύμφωνη με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύσει την αξιοπιστία που έχει οικοδομήσει αποκαθιστώντας τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας μετά τη δεκαετή κρίση χρέους.

Οι πρόωρες αποπληρωμές μειώνουν τις μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης, γεγονός που σημαίνει ότι η στρατηγική χρηματοδότησης για το 2027 θα είναι παρόμοια με εκείνη της φετινής χρονιάς, δήλωσε η πηγή και πρόσθεσε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026.