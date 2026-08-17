Η κινεζική ταινία με τις αγελάδες: Ήταν τόσο κακή που έγινε viral

Snapshot Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Niu Lai» έγινε viral στην Κίνα λόγω της ακατανόητης πλοκής και της χαμηλής ποιότητας animation.

Οι εισπράξεις της ταινίας αυξήθηκαν από περίπου 7.705 γιουάν σε πάνω από 11,4 εκατομμύρια γιουάν, ανταγωνιζόμενη μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές.

Η δημοτικότητα της ταινίας βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αρνητική κριτική και το χιούμορ των χρηστών στα social media.

Κρατική εφημερίδα προειδοποίησε ότι η υπερβολική προβολή του «Niu Lai» μπορεί να μειώσει την εμπιστοσύνη του κοινού προς τους κινηματογράφους.

Παρά την κριτική, η ταινία προκάλεσε αυξημένη ζήτηση και επέφερε αλλαγές στον προγραμματισμό των κινηματογράφων. Snapshot powered by AI

Μια ταινία κινουμένων σχεδίων χαμηλού προϋπολογισμού, που αρχικά πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, έχει εξελιχθεί σε αναπάντεχη κινηματογραφική επιτυχία στην Κίνα, χάρη - μεταξύ άλλων - στην κριτική που δέχθηκε για την ακατανόητη πλοκή και τα γραφικά της.

Πρόκειται για το «Niu Lai» («Έρχεται ο ταύρος»), μια animation παραγωγή που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια αγελάδα. Η ταινία έγινε viral στα κινεζικά social media, με χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ την ποιότητα του animation και την παράξενη ιστορία της.

Σύμφωνα με το κινηματογραφικό site Mao Yan, το «Niu Lai» είχε συγκεντρώσει μόλις 7.705 γιουάν (περίπου 1.140 δολάρια ή 843 λίρες) κατά τις πρώτες 10 ημέρες προβολής του. Στη συνέχεια, όμως, οι εισπράξεις εκτοξεύτηκαν και πλέον ξεπερνούν τα 11,4 εκατομμύρια γιουάν, επιτρέποντας στην ταινία να ανταγωνίζεται στο box office μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, όπως την «Οδύσσεια» και το «Spider-Man: Brand New Day».

«Μπορεί να το μετανιώσεις για 80 λεπτά...»

Η δημοτικότητα της ταινίας στα social media βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ίδια την αρνητική κριτική που δέχθηκε.

«Μπορεί να το μετανιώσεις για 80 λεπτά αν το δεις, αλλά αν δεν το δεις, θα το μετανιώνεις για όλη σου τη ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά ένας δημοφιλής χρήστης των social media.

Άλλοι θεατές αντιμετωπίζουν την ταινία ως ένα είδος αντίδοτου στο περιεχόμενο που παράγεται μαζικά με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και κατακλύζει πλέον τους αλγόριθμους των social media.

Χρήστες μοιράζονται αποσπάσματα από το «Niu Lai», επαινώντας μάλιστα την «χειροποίητη» μέθοδο δημιουργίας του. Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται με ειρωνική διάθεση, καθώς αφορά την εμφανώς χαμηλή ποιότητα του animation, αλλά χρησιμοποιείται παράλληλα ως «απόδειξη» ότι οι δημιουργοί δεν χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτό είναι πραγματική δεξιοτεχνία», σχολίασε ένας χρήστης στο Weibo.

Ένας άλλος χαρακτήρισε την ταινία «100% χειροποίητη» και το μεγαλύτερο κρυφό διαμάντι της φετινής καλοκαιρινής κινηματογραφικής σεζόν.

Μέχρι και το χρηματιστήριο μπήκε στην εξίσωση

Το φαινόμενο γύρω από το «Niu Lai» δεν σταματά στην ποιότητα της ταινίας. Ορισμένοι χρήστες δηλώνουν ότι στηρίζουν την παραγωγή επειδή ελπίζουν σε άνοδο του χρηματιστηρίου.

«Αν ο δείκτης φτάσει τις 4.000 μονάδες αύριο, θα πάω στον κινηματογράφο για να στηρίξω αυτή την ταινία», έγραψε ένας χρήστης στο Weibo.

«Είναι μια απαίσια ταινία, αλλά έχει υπέροχο όνομα», ανέφερε ένα άλλο σχόλιο, κάνοντας λογοπαίγνιο που συνδέει τον τίτλο της ταινίας με τις χρηματιστηριακές επενδύσεις.

Από την αφάνεια στις περισσότερες αίθουσες

Το «Niu Lai» ήταν εξαρχής μια μικρή παραγωγή χαμηλού προϋπολογισμού, η οποία είχε ελάχιστη προβολή πριν από την κυκλοφορία της στις αρχές Αυγούστου.

Η ξαφνική δημοτικότητά της, ωστόσο, ήταν τόσο μεγάλη ώστε οι κινηματογράφοι άρχισαν να προσθέτουν επιπλέον προβολές, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση.

«Αυτό το ρεκόρ είναι πρωτοφανές και πιθανότατα θα παραμείνει τέτοιο», ανέφερε λογαριασμός στο Weibo που ασχολείται με την παρακολούθηση των κινηματογραφικών εισπράξεων.

Οι αντιδράσεις και η προειδοποίηση των κινηματογράφων

Δεν είναι, όμως, όλοι ενθουσιασμένοι με την απρόσμενη επιτυχία της ταινίας.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η κρατική εφημερίδα Beijing News δημοσίευσε σχόλιο, προειδοποιώντας ότι οι κινηματογράφοι κινδυνεύουν να «χάσουν την εμπιστοσύνη» του κοινού, εάν συνεχίσουν να αυξάνουν τις προβολές του «Niu Lai».

Το δημοσίευμα αναφέρεται και σε προηγούμενες ταινίες που είχαν γίνει αντικείμενο χλευασμού εξαιτίας της χαμηλής ποιότητάς τους, υποστηρίζοντας ότι το «Niu Lai» έχει «χαμηλώσει ακόμη περισσότερο τον πήχη των προσδοκιών του κοινού για κακοφτιαγμένες ταινίες».

Η Beijing News κάλεσε, μάλιστα, τους κινηματογράφους να λειτουργούν ως «φύλακες» για το κοινό, απορρίπτοντας ξεκάθαρα ταινίες που δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα, αντί να επιτρέπουν σε παραγωγές όπως το «Niu Lai» να «κυριαρχούν» στις αίθουσες.

Παρά την κριτική, πάντως, η ταινία έχει ήδη καταφέρει κάτι που δύσκολα θα μπορούσαν να προβλέψουν οι δημιουργοί της: από μια σχεδόν άγνωστη, χαμηλού κόστους παραγωγή, μετατράπηκε σε viral κινηματογραφικό φαινόμενο, με το κοινό να συρρέει στις αίθουσες ακριβώς επειδή θέλει να διαπιστώσει μόνο του αν είναι πράγματι τόσο κακή όσο λένε.

*Με πληροφορίες από το BBC

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