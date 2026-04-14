Ευρυδίκη Βαλαβάνη:«Φρόντιζα όλους τους γύρω μου εκτός από εμένα» - Η εξομολόγηση για τις σχέσεις της

Η παρουσιάστρια μιλά για τις δύσκολες περιόδους, τις κρίσεις πανικού και το σημείο καμπής που την οδήγησε να αλλάξει τη ζωή της

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη παραδέχτηκε ότι για χρόνια έδινε προτεραιότητα στους άλλους και αγνοούσε τις δικές της ανάγκες.
  • Η ψυχοθεραπεία αποτέλεσε καθοριστικό σημείο για την αλλαγή της, βοηθώντας την να θέσει όρια και να μάθει να λέει «όχι».
  • Βίωσε κρίσεις πανικού λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων και καθημερινής πίεσης, τις οποίες διαχειρίστηκε με χρόνο και προσπάθεια.
  • Αποφάσισε να απομακρυνθεί από μια σχέση που την είχε βυθίσει σε ρουτίνα και να διεκδικήσει μια καλύτερη καθημερινότητα.
  • Η απόφαση να φροντίσει τον εαυτό της και να βγει από την «μιζέρια» την οδήγησε σε επαναπροσδιορισμό και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
«Έβαζα όλους τους άλλους πάνω από εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση στο YouTube κανάλι του Παντελή Τουτουντζή και την εκπομπή «Make Up Stories», αποκαλύπτοντας πως για χρόνια έδινε προτεραιότητα στους άλλους, αφήνοντας τον εαυτό της σε δεύτερη μοίρα.

Όπως παραδέχτηκε, ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα δοτικός, φροντίζοντας διαρκώς τους γύρω της, χωρίς όμως να ασχολείται με τις δικές της ανάγκες.

Η ψυχοθεραπεία που άλλαξε τα πάντα

Η ίδια τόνισε πως η απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στη ζωή της.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατάφερε να θέσει όρια, να αναγνωρίσει καταστάσεις που την επιβάρυναν και να μάθει να λέει «όχι» σε ανθρώπους και συμπεριφορές που την πίεζαν.

Υπογράμμισε πως η συζήτηση και η αναζήτηση βοήθειας δεν πρέπει να θεωρούνται ταμπού, αλλά ένα σημαντικό βήμα αυτογνωσίας και φροντίδας.

Η σχέση που την έκανε να «ρουτινιάζει»

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, αποκάλυψε ότι υπήρξε σε σχέση που την είχε βάλει σε μια κατάσταση στασιμότητας.

Όπως είπε, δεν ένιωθε απαραίτητα καταπίεση, αλλά μια έντονη αίσθηση ρουτίνας από την οποία δεν μπορούσε να ξεφύγει.

Τελικά, πήρε την απόφαση να αλλάξει σελίδα, επιλέγοντας να απομακρυνθεί και να διεκδικήσει μια καλύτερη καθημερινότητα.

Οι κρίσεις πανικού και η πίεση της καθημερινότητας

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε και για την περίοδο που βίωσε κρίσεις πανικού, εξηγώντας πως ξεκίνησαν όταν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις αυξήθηκαν σημαντικά.

Οι απαιτητικοί ρυθμοί, σε συνδυασμό με την καθημερινή πίεση, την οδήγησαν σε ένα σημείο έντονου άγχους, το οποίο χρειάστηκε χρόνο και δουλειά για να διαχειριστεί.

«Πήρα τη ζωή στα χέρια μου»

Κλείνοντας, τόνισε πως μέσα από αυτή τη διαδρομή κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και να προχωρήσει μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Η απόφαση να βγει από τη «μιζέρια», όπως τη χαρακτήρισε, και να φροντίσει τον εαυτό της ήταν – όπως λέει – το πιο σημαντικό βήμα για να βρει την ισορροπία και την ευτυχία.

Διαβάστε επίσης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Ισραηλινό drone FPV σκοτώνει μαχητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

14:24LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο πατήρ Νικόλαος βγάζει τα ράσα για την καρδιά της Χλόης

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Τα επόμενα τριήμερα και οι ευκαιρίες για αποδράσεις μετά το Πάσχα

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ανάμεσα στις πιο αγχωτικές πόλεις για οδηγούς – 143 ώρες χαμένες στην κίνηση κάθε χρόνο

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης μία 15χρονη - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα θα εξαπλωθεί η αφρικανική σκόνη – Έρχονται λασποβροχές

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Φέρτης: Δύο χρόνια από τον θάνατό του - Η διαδρομή ενός σπουδαίου ηθοποιού

13:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε οι πληρωμές – Ημερομηνίες ανά Ταμείο

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης αποδομεί Λαζαρίδη: Μας λέει ότι αποφοίτησε το 1992 αλλά το εργαστήρι ιδρύθηκε το 1991

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Παραδόθηκε ένας άνδρας για τους πυροβολισμούς - Αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος

13:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τελεσίγραφο σε Κωνσταντοπούλου από την Ένωση Δικαστών - «Η υπομονή μας εξαντλήθηκε»

13:27ΕΘΝΙΚΑ

Παντελής Γκέλης: Αθάνατος! Είκοσι χρόνια από τη συντριβή του Mirage 2000 στο Γαλαξίδι

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Ασφαλιστική, NN, Generali, Eurolife, Interamerican: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας για τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές το 2025

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: «Ο πρωθυπουργός να τον αποπέμψει στα επόμενα λεπτά»

13:13ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό έπαθλο 150.000 ευρώ από το Λαϊκό Λαχείο –  Στη μισή τιμή οι λαχνοί για την ειδική κλήρωση

13:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραγουάη: Σκόραρε με το… πρόσωπο έπειτα από διώξιμο σε δικό του χαμένο πέναλτι – Βίντεο

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωβουλή: Υπερψηφίστηκε η Έκθεση για το Κράτος Δικαίου από την επιτροπή LIBE - «Περιορισμένη η πρόοδος» λένε οι ευρωβουλευτές

13:10LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Φρόντιζα όλους τους γύρω μου εκτός από εμένα» - Η εξομολόγηση για τις σχέσεις της και τη ψυχοθεραπεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Ημιλιπόθυμη στο τιμόνι η influencer - Ούτε ότι ήταν στο τμήμα δεν μπορούσε να καταλάβει

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Στο ΑΤ καταθέτουν δύο άτομα για τον θάνατο της 19χρονης

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή που ο 19χρονος εισβάλλει στο σχολείο και ανοίγει πυρ προτού αυτοκτονήσει

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομάτης: «Η γυναίκα μου κάηκε ζωντανή επειδή δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι»

13:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τελεσίγραφο σε Κωνσταντοπούλου από την Ένωση Δικαστών - «Η υπομονή μας εξαντλήθηκε»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που συνελήφθη με αναβολικά στο αυτοκίνητό της

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα θα εξαπλωθεί η αφρικανική σκόνη – Έρχονται λασποβροχές

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτσας: Περιμένω επίσημη τοποθέτηση για την πρόσληψη Λαζαρίδη το 2007

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμήθηκε την Ζωή Κωνσταντοπούλου on air και κατήγγειλε: «Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ