Ευρυδίκη Βαλαβάνη:«Φρόντιζα όλους τους γύρω μου εκτός από εμένα» - Η εξομολόγηση για τις σχέσεις της

«Έβαζα όλους τους άλλους πάνω από εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση στο YouTube κανάλι του Παντελή Τουτουντζή και την εκπομπή «Make Up Stories», αποκαλύπτοντας πως για χρόνια έδινε προτεραιότητα στους άλλους, αφήνοντας τον εαυτό της σε δεύτερη μοίρα.

Όπως παραδέχτηκε, ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα δοτικός, φροντίζοντας διαρκώς τους γύρω της, χωρίς όμως να ασχολείται με τις δικές της ανάγκες.

Η ψυχοθεραπεία που άλλαξε τα πάντα

Η ίδια τόνισε πως η απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στη ζωή της.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατάφερε να θέσει όρια, να αναγνωρίσει καταστάσεις που την επιβάρυναν και να μάθει να λέει «όχι» σε ανθρώπους και συμπεριφορές που την πίεζαν.

Υπογράμμισε πως η συζήτηση και η αναζήτηση βοήθειας δεν πρέπει να θεωρούνται ταμπού, αλλά ένα σημαντικό βήμα αυτογνωσίας και φροντίδας.

Η σχέση που την έκανε να «ρουτινιάζει»

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, αποκάλυψε ότι υπήρξε σε σχέση που την είχε βάλει σε μια κατάσταση στασιμότητας.

Όπως είπε, δεν ένιωθε απαραίτητα καταπίεση, αλλά μια έντονη αίσθηση ρουτίνας από την οποία δεν μπορούσε να ξεφύγει.

Τελικά, πήρε την απόφαση να αλλάξει σελίδα, επιλέγοντας να απομακρυνθεί και να διεκδικήσει μια καλύτερη καθημερινότητα.

Οι κρίσεις πανικού και η πίεση της καθημερινότητας

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε και για την περίοδο που βίωσε κρίσεις πανικού, εξηγώντας πως ξεκίνησαν όταν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις αυξήθηκαν σημαντικά.

Οι απαιτητικοί ρυθμοί, σε συνδυασμό με την καθημερινή πίεση, την οδήγησαν σε ένα σημείο έντονου άγχους, το οποίο χρειάστηκε χρόνο και δουλειά για να διαχειριστεί.

«Πήρα τη ζωή στα χέρια μου»

Κλείνοντας, τόνισε πως μέσα από αυτή τη διαδρομή κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και να προχωρήσει μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Η απόφαση να βγει από τη «μιζέρια», όπως τη χαρακτήρισε, και να φροντίσει τον εαυτό της ήταν – όπως λέει – το πιο σημαντικό βήμα για να βρει την ισορροπία και την ευτυχία.

