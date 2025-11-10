Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το καλοκαίρι η βάφτιση του γιου της - «Έχουμε κατασταλάξει στο όνομα»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να βαφτίσει τον γιο της το καλοκαίρι. Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον Γρηγόρη Μόργκαν, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEΝ, φάνηκε να μην μπορεί να κρύψει την έκπληξη της για το γεγονός ότι έχει γίνει μητέρα.

«Σιγά-σιγά αρχίζω και το συνειδητοποιώ, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα καταλαβαίνω ότι έχω μωρό. Είναι συγκλονιστικό πράγμα, δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν περιγράφεται με λόγια. Τρέχω να πάω σπίτι, μου στέλνουν φωτογραφίες και λιώνω. Οι περισσότεροι λένε ότι το παιδί μοιάζει στον μπαμπά του», είπε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Μιλώντας για την βάφτιση του γιου της αλλά και το όνομα που θα του δώσει, είπε: «Είναι καλοκαιρινό μωρό, γεννήθηκε μέσα στη μέση του καλοκαιριού. Θα γίνει σερφάς, δεν υπάρχει. Η βάφτιση θα είναι καλοκαιρινή, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Το καλοκαίρι χρονίζουμε γι΄αυτό και θέλουμε να γίνει σύντομα και υπάρχει σκέψη να την κάνουμε στην Κρήτη. Για το όνομα δεν μπορώ να πω, αλλά έχουμε κατασταλάξει».

