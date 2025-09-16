Ευρυδίκη Βαλαβάνη για το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση: «Θέλω να αφοσιωθώ στο παιδάκι μου»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε στο ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση, δύο μήνες μετά τη γέννηση του γιου της, ξεκαθαρίζοντας πως η προτεραιότητά της είναι η ανατροφή του παιδιού της και όχι τα επαγγελματικά της σχέδια.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αναφέρθηκε στη μητρότητα και πώς αυτή συνδέεται με την αποχή που σκοπεύει να κάνει από την τηλεόραση. «Φέτος δεν καταλάβαμε καλοκαίρι, ήμασταν στο σπίτι. Αλλά ήταν το πιο όμορφο και ουσιαστικό καλοκαίρι της ζωής μας. Δεν έχω ζήσει κάτι πιο όμορφο και συγκινητικό στη ζωή μου. Ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι δικός μου, είναι το μωράκι μου», είπε χαρακτηριστικά για τον γιο της.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως αυτή την περίοδο δεν της λείπει καθόλου η τηλεόραση και δεν είναι στα άμεσα πλάνα της. «Νιώθω υπέροχα που δεν είμαι στην τηλεόραση, θέλω να αφοσιωθώ στο παιδάκι μου. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, θέλω να ευχαριστηθώ και να μεγαλώσω το παιδάκι μου», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, με τον οποίο είχε συνεργαστεί τηλεοπτικά το περασμένο καλοκαίρι. «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει ακόμη την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, αλλά τους εύχομαι καλή επιτυχία, όλα τα καλά», είπε.

Διαβάστε επίσης