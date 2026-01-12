Στέφανος Τσιτσιπάς: Εκκίνηση κόντρα σε Βούκιτς στην Αδελαΐδα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο.33 στην παγκόσμια κατάταξη, έμαθε τον αντίπαλό του μέσα από τα προκριματικά, με τον γηπεδούχο Αλεκσάνταρ Βούκιτς (Αυστραλία, Νο.87) να βρίσκεται απέναντί του στον πρώτο γύρο.

Οι δύο παίκτες είχαν αναμετρηθεί και το 2024 στο Λος Κάμπος, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί εύκολα σε δύο σετ, γεγονός που του δίνει ψυχολογικό προβάδισμα ενόψει της νέας τους «μάχης».

Σε περίπτωση πρόκρισης στη φάση των «16», ο Τσιτσιπάς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Αντρέα Βαβασόρι - Γκάμπριελ Ντιάλο, συνεχίζοντας την πορεία του στο αυστραλιανό τουρνουά με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για το πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπάς με τον Αλεκσάνταρ Βούκιτς έχει οριστεί για το πρωί της Τρίτης (13/01) στις 10:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 6.

