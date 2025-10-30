Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αυτούς τους 3 μήνες, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»

Οι σκέψεις για το όνομα του μωρού και ο Γρηγόρης Μόργκαν

Newsbomb

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αυτούς τους 3 μήνες, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη το πρωί της Πέμπτης παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, μίλησε για το 3,5 μηνών αγοράκι της καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, μουσικό, Γρηγόρη Μόργκαν και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέφερε αρχικά: «Προσπαθώ να κάνω φυσικό αποθηλασμό. Ακόμα κάνω μικτή σίτιση. Είναι μαγεία, αλλά κουραστικά, εξαντλητικά, δεν κοιμόμαστε… Είμαστε στη φάση που βγάζει τα δοντάκια του. Κοιμάται όλο το βράδυ, δε ξυπνάει το βράδυ. Με τον σύζυγό μου μοιραζόμαστε όλες τις δουλειές που αφορούν στο μωρό».

«Η γέννηση του γιου μου είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ειδικά όταν μου τον έφεραν πάνω μου, ήταν ό,τι πιο έντονο. Ο Γρηγόρης έκοψε τον ομφάλιο λώρο, ζήσαμε αυτή τη στιγμή μαζί. Κλάψαμε πολύ…» πρόσθεσε η αθλητικογράφος.

Σε ερώτηση για τον Γρηγόρη Μόργκαν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε: «Δεν έχουμε βγει κάποιο date οι δυο μας μετά τη γέννηση του γιου μας. Έχω μία εξαιρετική κυρία για βοήθεια. Βοηθούν και οι γιαγιάδες».

Για το όνομα του μωρού, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε ότι υπάρχουν σκέψεις για να ταιριάζει με το επίθετο «Μόργκαν». «Πρέπει να βρούμε κάτι ωραίο να ταιριάζει με το Μόργκαν και να προφέρεται καλά στα αμερικάνικα».

«Όταν γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτό που έπαιξε ρόλο είναι το να θέλετε με τον άλλο τα ίδια πράγματα και να έχει αγνή ψυχή. Εκτιμώ σε εκείνον ότι έχει καθαρά μάτια. Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σε αυτούς τους 3 διαφορετικούς μήνες στη ζωή μου, δε ξέρω τι θα είχα κάνει» συμπλήρωσε.

Σου θυμίζουμε, ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Κρήτη. Ο καρπός του έρωτά τους ήρθε περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2025.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Βίντεο από νέα ένοπλη ληστεία με λεία χρυσό - Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

19:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αντιδράσεις εργαζομένων για τα 204 καταστήματα που κλείνουν – «Αρμαγεδδών συρρίκνωσης»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Η αναγνώριση του Κοσόβου από τη Συρία ήταν με υπογραφή Τουρκίας

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος στον Βόλο για ενδοοικογενειακή βία - Γύρισε την 6χρονη κόρη του ανάποδα και την απειλούσε

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανατρέπει για πρώτη φορά από το 1992 την πολιτική των ΗΠΑ για τα πυρηνικά - Τι σημαίνει - Έχει δίκιο;

18:59LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αυτούς τους 3 μήνες, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Επιτάχυνση και απλοποίηση αδειοδοτήσεων και εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας»

18:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ στη World Athletics από υπαλλήλους

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιμαλάια: Η στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα «κατάπιε» μια ολόκληρη κατασκήνωση - Δείτε βίντεο

18:47LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Αθηνά και Τζον ξανά μαζί

18:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Σκορπίσαμε σαν οικογένεια», λέει ο παππούς του βρέφους που παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό - Βίντεο

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ελικοπτέρου στη Βρετανία: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 17χρονου στην Αυστραλία: Χτυπήθηκε από μπάλα κρίκετ στο λαιμό

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

18:10ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι από covid-19 και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ την τελευταία εβδομάδα

18:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Το ξεχωριστό κάλεσμα του Νόβακ Τζόκοβιτς μέσα από το Telekom Center Athens

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

18:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα μηνύματα από «πακιστανικό» κινητό σε στενό συγγενή του 68χρονου πριν και μετά το έγκλημα

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος στον Βόλο για ενδοοικογενειακή βία - Γύρισε την 6χρονη κόρη του ανάποδα και την απειλούσε

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ