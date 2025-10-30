Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αυτούς τους 3 μήνες, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη το πρωί της Πέμπτης παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, μίλησε για το 3,5 μηνών αγοράκι της καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, μουσικό, Γρηγόρη Μόργκαν και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέφερε αρχικά: «Προσπαθώ να κάνω φυσικό αποθηλασμό. Ακόμα κάνω μικτή σίτιση. Είναι μαγεία, αλλά κουραστικά, εξαντλητικά, δεν κοιμόμαστε… Είμαστε στη φάση που βγάζει τα δοντάκια του. Κοιμάται όλο το βράδυ, δε ξυπνάει το βράδυ. Με τον σύζυγό μου μοιραζόμαστε όλες τις δουλειές που αφορούν στο μωρό».

«Η γέννηση του γιου μου είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ειδικά όταν μου τον έφεραν πάνω μου, ήταν ό,τι πιο έντονο. Ο Γρηγόρης έκοψε τον ομφάλιο λώρο, ζήσαμε αυτή τη στιγμή μαζί. Κλάψαμε πολύ…» πρόσθεσε η αθλητικογράφος.

Σε ερώτηση για τον Γρηγόρη Μόργκαν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε: «Δεν έχουμε βγει κάποιο date οι δυο μας μετά τη γέννηση του γιου μας. Έχω μία εξαιρετική κυρία για βοήθεια. Βοηθούν και οι γιαγιάδες».

Για το όνομα του μωρού, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε ότι υπάρχουν σκέψεις για να ταιριάζει με το επίθετο «Μόργκαν». «Πρέπει να βρούμε κάτι ωραίο να ταιριάζει με το Μόργκαν και να προφέρεται καλά στα αμερικάνικα».

«Όταν γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτό που έπαιξε ρόλο είναι το να θέλετε με τον άλλο τα ίδια πράγματα και να έχει αγνή ψυχή. Εκτιμώ σε εκείνον ότι έχει καθαρά μάτια. Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σε αυτούς τους 3 διαφορετικούς μήνες στη ζωή μου, δε ξέρω τι θα είχα κάνει» συμπλήρωσε.

Σου θυμίζουμε, ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Κρήτη. Ο καρπός του έρωτά τους ήρθε περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2025.