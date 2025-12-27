Ρωσία: Ο Πούτιν σε σειρά κινουμένων σχεδίων - Βίντεο

Η ρωσική πλατφόρμα streaming Okko κυκλοφόρησε την Παρασκευή ένα εορταστικό επεισόδιο της δημοφιλούς ρωσικής παιδικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Prostokvashino» για την Πρωτοχρονιά, στο οποίο εμφανίζεται καρτούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αφού ο μπαμπάς του θείου Φιόντορ καίει κατά λάθος το χριστουγεννιάτικο δέντρο του, η οικογένεια και οι φίλοι τους, τα ζώα, αποφασίζουν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα.

Στο επεισόδιο, η γάτα Ματρόσκιν και ο σκύλος Σαρίκ διαφωνούν για το αν ο πρόεδρος έχει ηχογραφήσει τον ετήσιο χαιρετισμό του ή τον απευθύνει ζωντανά.

Στην Κόκκινη Πλατεία, οι χαρακτήρες συναντούν τον Πούτιν, και ο Σαρίκ του ζητά να συμμετάσχει στις ευχές προς τους Ρώσους για τη Νέα Χρονιά.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι συνοδεύει τον Πρόεδρο για να απευθύνει ένα πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα στον ρωσικό λαό, προτού γιορτάσουν την άφιξη του 2026 με τον ταχυδρόμο Πέτσκιν, τον θείο Φιοντόρ και τους γονείς του, και τον Πούτιν.

Ο ρόλος του καρτούν του Πούτιν δόθηκε στον ηθοποιό Ντμίτρι Γκράτσεφ, γνωστό από την στην εκπομπή Comedy Club.

Η εμφάνιση του Πούτιν είχε προαναγγελθεί νωρίτερα φέτος από τη Γιουλιάνα Σλάσσεβα, πρόεδρο του στούντιο κινουμένων σχεδίων Soyuzmultfilm που παράγει το «Prostokvashino». Η Σλάσσεβα σημείωσε ότι η σειρά μπορεί να ενισχύσει την «ήπια ισχύ» (soft power) της Ρωσίας στο εξωτερικό.

Η σειρά «Prostokvashino», που ξεκίνησε το 2018, αποτελεί συνέχεια του διάσημου σοβιετικού καρτούν βασισμένου στις παιδικές ιστορίες του Έντουαρντ Ουσπένσκι από τη δεκαετία του 1970. Η ιστορία διαδραματίζεται στο φανταστικό χωριό Prostokvashino, που στα ρωσικά σημαίνει «ξινόγαλο».