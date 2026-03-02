Ο Μακρόν δηλώνει ότι η Γαλλία θα αυξήσει το μέγεθος του πυρηνικού της οπλοστασίου

Η Γαλλία θα αυξήσει το μέγεθος του πυρηνικού της οπλοστασίου και θα ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος να ξεπεραστεί το πυρηνικό όριο σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών γεμάτη κινδύνους», δήλωσε ο Μακρόν σε ομιλία του από μια βάση υποβρυχίων στη Βρετάνη, προσθέτοντας ότι απαιτείται «σκληρύνση» του γαλλικού μοντέλου αποτροπής.

«Η ασφάλειά μας δεν έχει ποτέ σχεδιαστεί μόνο εντός των ορίων του εδάφους μας, τόσο σε συμβατικό όσο και σε πυρηνικό επίπεδο», υπενθύμισε αρχικά, προτού διευκρινίσει: «Μια νέα φάση της γαλλικής αποτροπής μπορεί λοιπόν να υλοποιηθεί. Μπαίνουμε στον δρόμο αυτού που θα ονόμαζα προχωρημένη αποτροπή».

«Από αυτό το χειμώνα, υψηλόβαθμοι Βρετανοί αξιωματούχοι παρακολούθησαν, για πρώτη φορά από την ύπαρξη της αποτρεπτικής μας δύναμης, μία από τις ασκήσεις των στρατηγικών αεροπορικών δυνάμεών μας», πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

«Ούτε θα υπάρξει κοινή αντίληψη για τον ορισμό των ζωτικών συμφερόντων, ο οποίος θα παραμείνει στην κυριαρχική κρίση της χώρας μας» , διευκρίνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, χρησιμοποιώντας τον όρο «ζωτικά συμφέροντα» της Γαλλίας, τα οποία δεν ορίζονται σκόπιμα για να περιπλέξουν τους υπολογισμούς του αντιπάλου, να μην του επιτρέψουν να παίζει με μια πιθανή κόκκινη γραμμή και να δώσουν περιθώριο ελιγμών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Η δογματική μας θέση θα διατηρήσει τα αρχικά της θεμέλια, τον αυστηρά αμυντικό της χαρακτήρα, την άρνηση της πυρηνικής μάχης, την πλήρη και συνειδητή διαχωριστική γραμμή μεταξύ συμβατικών και πυρηνικών όπλων», , διαβεβαιώνει ο αρχηγός του κράτους, διευκρινίζοντας ότι η πυρηνική προειδοποίηση θα γίνεται πάντα «κατά την αποκλειστική κρίση της Γαλλίας», η οποία «επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσει μια τελευταία ευκαιρία για την αποκατάσταση της αποτροπής».

