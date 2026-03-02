Ρόδος: Ποινικές διώξεις για κακούργημα ασκήθηκαν σε βάρος 2 Τούρκων διακινητών - Αποβίβασαν 58 άτομα

Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας Ρόδου, σε βάρος δύο Τούρκων υπηκόων, οι οποίοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3) ανοιχτά της Ρόδου, έπειτα από καταδίωξη στελεχών του Λιμενικού σώματος, αφού είχαν αποβιβάσει προηγουμένως σε παραλία του νησιού 58 άτομα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Λιμενικό, οι δύο συλληφθέντες, ξεκίνησαν από την Τουρκία με ταχύπλοο και αποβίβασαν στην περιοχή Γεννάδι Ρόδου, 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 ανήλικους.

Οι δύο δράστες, που αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή Ρόδου αύριο, συνελήφθησαν αφού αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων