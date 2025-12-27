Ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συνάντηση με τον Μαρκ Κάρνεϊ: «Φτάσαμε στο Χάλιφαξ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόλις έφτασε στο Χάλιφαξ όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

«Φτάσαμε στο Χάλιφαξ », δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Σεργκέι Νικιφόροφ.

«Θα υπάρξει διμερής συνάντηση μεταξύ του προέδρου και του πρωθυπουργού Κάρνεϊ, ακολουθούμενη από κοινή τηλεφωνική συνομιλία με Ευρωπαίους ηγέτες », πρόσθεσε.

Ακολούθως, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ταξιδέψει στη Φλόριντα για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τραμπ και Ζελένσκι στη Φλόριντα την Κυριακή για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου που μαστίζει την Ουκρανία εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Οι δύο πρόεδροι θα προσπαθήσουν να σημειώσουν πρόοδο στο ακανθώδες ζήτημα του εδαφικού ζητήματος και των εγγυήσεων ασφάλειας της Δύσης.

Πριν από σχεδόν ένα μήνα, η Ουάσινγκτον παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που ήταν εξαιρετικά δυσμενές για την Ουκρανία. Αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας παρουσίασε μια αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου, η οποία ενημερώθηκε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Αυτή η νέα εκδοχή προτείνει πάγωμα των πρώτων γραμμών στις τρέχουσες θέσεις, χωρίς να προσφέρει άμεση λύση στις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας, καθώς η Ρωσία ελέγχει περίπου το 19% της Ουκρανίας.

Σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου, το οποίο το Κίεβο θεωρούσε υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα, το νέο έγγραφο εγκαταλείπει δύο βασικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου: την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ και μια νομικά δεσμευτική δέσμευση από την Ουκρανία να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Διαβάστε επίσης