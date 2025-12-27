Ζελένσκι κατά Λευκορωσίας: «Το Μίνσκ πρέπει να σταματήσει να παίζει τέτοια παιχνίδια»

Ο Ζελένσκι  προειδοποίησε πως η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας έχει λάβει εντολή να προσαρμόσει την στρατηγική της.

Ζελένσκι κατά Λευκορωσίας: «Το Μίνσκ πρέπει να σταματήσει να παίζει τέτοια παιχνίδια»
Ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις θέσεις τους στη Λευκορωσία προκειμένου να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε χθες Παρασκευή ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από σύσκεψη με το στρατιωτικό του επιτελείο.

Αυτές αφορούν τις επιθέσεις τόσο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και με πυραύλους, έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook, σημειώνοντας πως με αυτήν την τακτική οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να παρακάμψουν την ουκρανική άμυνα.

«Αυτό είναι επικίνδυνο για τη Λευκορωσία», έγραψε. «Είναι κρίμα που η Λευκορωσία παραδίδει την κυριαρχία της προς όφελος των ρωσικών επιθετικών φιλοδοξιών».

Εξήγησε πως η επιλογή προληπτικών πληγμάτων στη Λευκορωσία ενέχει κινδύνους, υποστηρίζοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εγκαταστήσει εξοπλισμό σε συγκροτήματα κατοικιών. Κεραίες και συστήματα καθοδήγησης για επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας έχουν εγκατασταθεί σε στέγες πενταώροφων πολυκατοικιών, είπε ο Ζελένσκι, επικαλούμενος τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

«Πρόκειται για απόλυτη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, το Μινσκ θα πρέπει να σταματήσει να παίζει τέτοια παιχνίδια», τόνισε ο Ζελένσκι, προειδοποιώντας πως η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας έχει λάβει εντολή να προσαρμόσει την στρατηγική της.

Κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, τα στρατεύματα της Μόσχας χρησιμοποίησαν το έδαφος της Λευκορωσίας ως ορμητήριο για την αποτυχημένη προέλασή τους προς το Κίεβο. Λευκορωσικά στρατεύματα δεν συμμετείχαν ενεργά στις μάχες, αλλά η συνεχής απειλή δεσμεύει μεγάλη ουκρανική δύναμη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία.

