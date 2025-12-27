Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο - Αναλαμβάνει δράση η αντιεροπορική άμυνα
έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας
Εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου έχει σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και επιβεβαίωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).
«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.
