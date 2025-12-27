Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο - Αναλαμβάνει δράση η αντιεροπορική άμυνα

Σε αυτή τη φωτογραφία που παρέχει η Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, το προσωπικό έκτακτης ανάγκης προσπαθεί να σβήσει μια πυρκαγιά στο Σούμι της Ουκρανίας, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, μετά από επιθέσεις ρωσικών drones.

Εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου έχει σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και επιβεβαίωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

