Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να θέσει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ σε δημοψήφισμα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο Axios ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία.

Ο Ζελένσκι τόνισε την Παρασκευή ότι ελπίζει να καταλήξει σε πλαίσιο ειρήνης με τον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Κυριακή και ότι θα ήταν πρόθυμος να φέρει το σχέδιο σε δημοψήφισμα, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε ανακωχή διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, το σχέδιο Τραμπ εξακολουθεί να απαιτεί επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία στην ανατολή της χώρας. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι θα επιδιώξει βελτίωση των όρων και, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ισχυρή θέση επί των εδαφών, θα ζητήσει έγκριση από τον ουκρανικό λαό μέσω δημοψηφίσματος, συγκρίνοντάς το με το δημοψήφισμα του Brexit, αλλά σε πιο σύντομο χρονικό πλαίσιο και υπό συνθήκες πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι είναι απαραίτητη μια πραγματική και σταθερή εκεχειρία, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με ασφάλεια στην ψηφοφορία, ενώ το Σάββατο αναμένεται τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες για την τελική προετοιμασία των συνομιλιών.

