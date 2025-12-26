Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι την Κυριακή με συμμετοχή Ευρωπαίων -«Έτοιμο κατά 90% το σχέδιο 20 σημείων»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου. «Έχουμε μια ολοκληρωμένη ατζέντα και η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, πιστεύω την Κυριακή, στη Φλόριντα, όπου θα δούμε τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης στους δημοσιογράφους, όπως ανέφερε το RBC-Ukraine.

«Θα συζητήσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας και υπάρχουν πολλά έγγραφα σε αυτό το πακέτο και ελπίζουμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να συζητήσουμε τα πάντα», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών θα μπορούσαν επίσης να συμμετάσχουν εν μέρει στις συνομιλίες.

«Θα είμαι σε συνεχή επαφή μαζί τους. Θα θέλαμε οι Ευρωπαίοι να είναι παρόντες», είπε ο Ζελένσκι, παραδεχόμενος τη δυσκολία μιας συνάντησης με φυσική παρουσία. «Τουλάχιστον, θα συνδεθούμε διαδικτυακά και οι εταίροι μας θα επικοινωνήσουν», δήλωσε.

Ζελένσκι: «Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Τραμπ διαδικτυακά»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν επίσης να παραστούν στη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μαρ-α-Λάγκο την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, με τόσο λίγο χρόνο να απομένει πριν από τη συνάντηση, «δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να συναντηθούμε αυτοπροσώπως σε 24 ώρες», αλλά «τουλάχιστον θα συνδεθούμε διαδικτυακά» και «θα παραμείνουμε σε επαφή με τους εταίρους μας», τόνισε ο Ζελένσκι. Την είδηση αυτή μετέδωσε το RBC Ukraine, δημοσιογράφος του οποίου ήταν παρών στη συνάντηση του Ζελένσκι με τους δημοσιογράφους.

Ζελένσκι: «Το σχέδιο των 20 σημείων είναι έτοιμο κατά 90%»

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι «περίπου 90% έτοιμο», ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το σχέδιο 20 σημείων στο οποίο εργαζόμαστε είναι 90% έτοιμο. Η δουλειά μας είναι να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι 100% έτοιμα. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να πλησιάζουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα με κάθε συνάντηση, με κάθε συζήτηση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η ανακοινωθείσα συνάντηση είναι η τελευταία εξέλιξη σε μια ευρεία διπλωματική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία, αλλά οι προσπάθειες έχουν συναντήσει έντονα αντικρουόμενες απαιτήσεις από τη Μόσχα και το Κίεβο.

