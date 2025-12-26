Axios: Την Κυριακή η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι, σύμφωνα με όσα γράφει στο Χ δημοσιογράφος του Axios.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με την ανάρτηση στο X του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ραβίντ.

Ως πηγή της πληροφορίας του, ο δημοσιογράφος επικαλείται πληροφορία από Ουκρανό αξιωματούχο, ωστόσο το Reuters αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, ύστερα από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Διαβάστε επίσης