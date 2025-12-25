Το Κρεμλίνο απαντά στην ευχή που φέρεται να έκανε ο Ζελένσκι, «να πεθάνει ο Πούτιν»: Είναι ανεπαρκής

Ο Πούτιν συγχαίρει τον Τραμπ. «Αλλά θα πει όχι στο νέο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία», εκτιμάται Ο Ζελένσκι φέρεται να εύχεται στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του τον θάνατο του Πούτιν: «Ας χαθεί»

Το Κρεμλίνο απαντά στην ευχή που φέρεται να έκανε ο Ζελένσκι, «να πεθάνει ο Πούτιν»: Είναι ανεπαρκής
Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την ικανότητά του να λαμβάνει κατάλληλες αποφάσεις με στόχο μια ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής σύγκρουσης». Αυτό δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου, στο οποίο ανέφερε ότι «όλοι έχουμε ένα όνειρο: να πεθάνει», αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε τη στάση αυτή «αγενή και δυσοίωνη», προσθέτοντας ότι συνολικά ο Ζελένσκι «δεν φαίνεται να είναι ένα πρόσωπο κατάλληλο».

«Τίθεται το ερώτημα αν είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λύση μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Αργή αλλά σταθερή πρόοδος» στις συνομιλίες Ρωσίας–ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία οδηγούν σε «αργή αλλά σταθερή πρόοδο», όπως δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με την Tass.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η Ουάσινγκτον «οφείλει να αντιταχθεί αποφασιστικά και να σταματήσει τις προσπάθειες της Ευρώπης να υπονομεύσει αυτή την πρόοδο».

«Οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ για τα εδαφικά ζητήματα παρεμποδίζονται από εξαιρετικά επιζήμιες προσπάθειες μιας ομάδας χωρών, πρωτίστως της Δυτικής Ευρώπης, να σαμποτάρουν και να εκτροχιάσουν κάθε διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα», ανέφερε η Ζαχάροβα, καλώντας την αμερικανική κυβέρνηση να «αντιμετωπίσει αυτές τις κινήσεις».

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Πούτιν προς Τραμπ

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε χριστουγεννιάτικο τηλεγράφημα στον Ντόναλντ Τραμπ. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με την Tass.

«Ο πρόεδρος συνεχάρη τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για τα Χριστούγεννα και τις εορτές του τέλους του έτους», ανέφερε ο Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι «μεταξύ ευγενών ανθρώπων είναι αυτονόητο να αποστέλλονται επίσημα μηνύματα ευχών».

Επίσης, ο Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται καμία διευθέτηση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τις συνομιλίες του Ρώσου απεσταλμένου Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. « Αναλύουμε τι μετέδωσε ο Ντμίτριεφ στον Πούτιν, αναλύουμε αυτό το υλικό και στη συνέχεια, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα λάβει ο αρχηγός του κράτους, θα συνεχίσουμε την επικοινωνία μας με τους Αμερικανούς».

Η Μόσχα καθυστερεί και διαψεύδει τις φήμες του Bloomberg ότι το Κρεμλίνο έχει ζητήσει αλλαγές στο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις», διέψευσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στο Telegram.

Ωστόσο, οι New York Times πιστεύουν επίσης ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να απορρίψει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας , ακόμη και στη νέα εκδοχή που ανακοίνωσε την παραμονή των Χριστουγέννων ο Ζελένσκι.

Δηλώνει πρόθυμος να αποσύρει τον στρατό του από το τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, αλλά μόνο εάν το πράξει και η Ρωσία, απελευθερώνοντας ένα ισοδύναμο τμήμα εδάφους για τη δημιουργία μιας «αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης». Αυτή είναι μια προϋπόθεση που η Μόσχα μπορεί να μην αποδεχτεί, δεδομένου ότι πάντα απαιτούσε την πλήρη παράδοση του Ντονμπάς και πάντα απέκλειε ακόμη και μια μερική αποχώρηση από τα εδάφη που κατέχει μετά την εισβολή.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε τη νέα πρόταση ως έναν λογικό συμβιβασμό σε σύγκριση με το σχέδιο του Νοεμβρίου -με υπερβολικά βαρύνουσα βαρύτητα υπέρ των Ρώσων- το οποίο ουσιαστικά προέβλεπε την παράδοση της Ουκρανίας. Η αναθεωρημένη έκδοση περιλαμβάνει τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιδιώκει το Κίεβο για να αποτρέψει μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, καθώς και σχέδια για την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου από τον πόλεμο κράτους.

Αλλά το Κρεμλίνο είναι απίθανο να την αποδεχτεί, καθώς ενθαρρύνεται από την πρόοδο της Μόσχας στο πεδίο της μάχης (σήμερα ισχυρίστηκε την κατάληψη μιας άλλης τοποθεσίας στο Ντόνετσκ, του Σβιάτο-Ποκρόφσκογιε) και παρεμποδίζεται από τη δυσκολία να πουλήσει το νέο σχέδιο στο ρωσικό κοινό ως νίκη.

Γιατί η Ρωσία εξακολουθεί να διαπραγματεύεται;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Ρωσία ενδιαφέρεται να διατηρήσει ανοιχτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο και μόνο για να διατηρήσει μια σχέση συνεργασίας με την Ουάσινγκτον και να αποφύγει την πλήρη ανάληψη της ευθύνης για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Η Μόσχα ενδιαφέρεται επίσης να αποφύγει περαιτέρω κυρώσεις ή άλλους οικονομικούς περιορισμούς από την Ουάσινγκτον. Οι κυρώσεις που επέβαλε και απείλησε τον Οκτώβριο ο Τραμπ στους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς, Rosneft και Lukoil, έχουν αναγκάσει τη χώρα να πουλήσει το πετρέλαιό της σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Τρίτον, οι αντιπαραθέσεις σχετικά με πιθανούς όρους ειρήνης βαθαίνουν περαιτέρω το ρήγμα μεταξύ της Ουκρανίας και των Δυτικών συμμάχων της . Σύμφωνα με σχολιαστές, οι διπλωματικές συγκρούσεις σχετικά με τους όρους ειρήνης είναι πιθανό να συνεχιστούν καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται. «Ο Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και δεν είναι έτοιμος να κάνει ούτε ελάχιστους συμβιβασμούς σε αυτό το στάδιο», διαβεβαίωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook ο Βολοντίμιρ Φεσένκο, αναλυτής με έδρα το Κίεβο. «Για το Κρεμλίνο, η συζήτηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ είναι καθαρά ένα τακτικό παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τον νυν Αμερικανό πρόεδρο, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί τριβές και αντιφάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας».

Το μήνυμα Ζελένσκι τα Χριστούγεννα

Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς τους Ουκρανούς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι, «παρά όλες τις δοκιμασίες που έχει επιφέρει», η Ρωσία δεν μπορεί να «καταλάβει» αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: την ενότητα της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, χωρίς να κατονομάσει ευθέως τον Ρώσο ομόλογό του, εξέφρασε την ευχή του για τον θάνατο του Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τη «κοινό όνειρο» των Ουκρανών.

«Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα σε μια δύσκολη στιγμή. Δυστυχώς, δεν είμαστε όλοι στο σπίτι απόψε. Δεν έχουν όλοι ακόμη σπίτι. Και δεν είναι όλοι μαζί μας. Όμως, παρά όλα τα δεινά που έφερε η Ρωσία, δεν μπορεί να καταλάβει ή να βομβαρδίσει αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία: την ουκρανική μας καρδιά, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ενότητά μας», ανέφερε.

«Σήμερα όλοι μοιραζόμαστε ένα όνειρο και εκφράζουμε μια ευχή: “να πεθάνει”, μπορεί να σκέφτεται ο καθένας μέσα του. Όταν όμως απευθυνόμαστε στον Θεό, ζητούμε κάτι μεγαλύτερο: ζητούμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε γι’ αυτήν, προσευχόμαστε γι’ αυτήν και την αξίζουμε», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι οι Ουκρανοί προσεύχονται για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να επιστρέψουν ζωντανοί, για τους αιχμαλωτισμένους να γυρίσουν στα σπίτια τους, για τους πεσόντες ήρωες, αλλά και για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της ρωσικής κατοχής.

Αυτό είναι το τρίτο συνεχόμενο έτος που η Ουκρανία γιορτάζει τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το δυτικό Γρηγοριανό ημερολόγιο, μετά την απόφαση που έλαβε πριν από δύο χρόνια να εγκαταλείψει το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο εξακολουθούν να ακολουθούν άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, όπως η ρωσική, που εορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου.

