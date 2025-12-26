Ζελένσκι: Θα συναντηθώ άμεσα με Τραμπ - Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά
Εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου
Νέα συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ, στο «άμεσο μέλλον», ανακοίνωσε την επομένη των Χριστουγέννων ο Ουκρανός πρόεδρος.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, ύστερα από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.
«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.
