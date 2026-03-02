Κύπρος: Στον αέρα βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη - Πληροφορίες για χτύπημα με βαλλιστικούς πυραύλους

Σε συναγερμό βρίσκεται η Κύπρος καθώς εκκενώνονται όλες οι στρατιωτικές βάσεις αλλά και το αεροδρόμιο Πάφου μετά από πληροφορίες για την ύπαρξη ύποπτου drone.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», οι βρετανικές βάσεις ενημερώθηκαν για ενεργή απειλή από αέρος και απογειώθηκαν 4-5 βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρη η ακριβής τοποθεσία της απειλής.

Στο μεταξύ, τα μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν τους Φρουρούς της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν ως στόχο τη βρετανική βάση της RAF στην Κύπρο.

