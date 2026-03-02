Τρία τα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που καταρρίφθηκαν πάνω από το Κουβέιτ - Ανακοίνωση της CENTCOM
Τα αεροπλάνα καταρρίφθηκαν λόγω φίλιων πυρών από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι τρία μαχητικά F-15E Strike Eagles που πετούσαν για την υποστήριξη της επιχείρησης Epic Fury συνετρίβησαν στο Κουβέιτ λόγω φίλιων πυρών τη Δευτέρα (02/03).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών — που περιελάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones — τα μαχητικά αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:03 μ.μ. ET, 1 Μαρτίου, σημειώνει η ανακοίνωση της CENTCOM.
Και τα έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.
«Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των κουβεϊτιανών αμυντικών δυνάμεων και την υποστήριξή τους στην εν εξελίξει επιχείρηση», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η αιτία του περιστατικού διερευνάται. Πρόσθετες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες.