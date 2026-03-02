Μαρινάκης για την επίθεση στη Σαουδική Αραβία: Δεν κινδύνευσε κανείς, ούτε το πολεμικό υλικό

Στην επίθεση του Ιράν κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Στη Σαουδική Αραβία, στις εγκαταστάσεις της Aramco φυλάσσονται πύραυλοι Patriot και στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, εκεί εργάζονται Έλληνες, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους, όπως τόνισε ο κύριος Μαρινάκης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν κινδύνευσε κανείς από τη σημερινή επίθεση, ούτε το πολεμικό υλικό το οποίο φυλάσσεται εκεί. Όπως διευκρίνισε, η επίθεση έγινε σε απόσταση άνω των 50 μιλίων από το σημείο που εργάζονται Έλληνες υπήκοοι στην εγκατάσταση.

Η ενημέρωση των πολιτικών εκπροσώπων συνεχίζεται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

