Ιράν: Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως χτυπήθηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στην πυρηνική αρχή του ΟΗΕ δήλωσε ότι η πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ της χώρας χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε ότι δεν είχε καμία ένδειξη ότι υπέστησαν ζημιές πυρηνικές εγκαταστάσεις και προειδοποίησε για τον κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας με «σοβαρές συνέπειες».

«Επιτέθηκαν ξανά χθες στις ειρηνικές, προστατευόμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν», δήλωσε ο Ρεζά Νατζαφί σε δημοσιογράφους σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Η πυρηνική αρχή δήλωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι κάποια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είχε υποστεί ζημιές ή είχε πληγεί.

Ο επικεφαλής της ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε στο διοικητικό συμβούλιο ότι ο οργανισμός δεν είχε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κάποια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις έχει υποστεί ζημιές ή έχει πληγεί», δήλωσε ο Γκρόσι στην δήλωσή του προς το διοικητικό συμβούλιο.

Ο Γκρόσι δήλωσε ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις ιρανικές ρυθμιστικές αρχές για τα πυρηνικά συνεχίζονται «χωρίς καμία απάντηση μέχρι στιγμής». Χαρακτήρισε ωστόσο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως «πολύ ανησυχητική» και προέτρεψε όλα τα μέρη να επιδείξουν «απόλυτη αυτοσυγκράτηση».

«Το Ιράν και πολλές άλλες χώρες στην περιοχή που έχουν υποστεί στρατιωτικές επιθέσεις διαθέτουν λειτουργικούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και αντιδραστήρες πυρηνικής έρευνας, καθώς και συναφείς χώρους αποθήκευσης καυσίμων, αυξάνοντας την απειλή για την πυρηνική ασφάλεια», δήλωσε ο Γκρόσι.

«Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι η σημερινή κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια πιθανή ραδιενεργή διαρροή με σοβαρές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης εκκένωσης περιοχών τόσο μεγάλες ή και μεγαλύτερες από τις μεγάλες πόλεις», σημείωσε.

Ο Γκρόσι δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας σε χώρες που γειτνιάζουν με το Ιράν. Το περιφερειακό δίκτυο παρακολούθησης ασφάλειας του οργανισμού έχει τεθεί σε επιφυλακή και διατηρεί συνεχή επαφή, είπε.

Επανέλαβε ότι οι ένοπλες επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει ποτέ να πραγματοποιούνται και θα μπορούσαν να απελευθερώσουν ραδιενέργεια με σοβαρές συνέπειες εντός και εκτός των συνόρων της χώρας που δέχεται την επίθεση. Η εγκατάσταση του Νατάνζ ήταν μεταξύ των τοποθεσιών που δέχτηκαν επίθεση στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.