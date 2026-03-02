«Ελευθέριος Βενιζέλος»: 45 πτήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Συνολικά 45 πτήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», την ώρα που οι εντάσεις στην Μέση Ανατολή κλιμακώνονται, μετά την συντονισμένη επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Σήμερα, έως τώρα, έχουν ακυρωθεί 16 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, ακυρώθηκαν 9 αφίξεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»:

Μια πτήση από Άμπου Ντάμπι

Μια πτήση από Βυρηττό

Δύο πτήσεις από Τζέντα, Ριάντ

Τρεις πτήσεις από Τελ Αβίβ

Μια πτήση από Ντόχα

Μια πτήση από Μπαχρέιν

Και 7 αναχωρήσεις από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»:

Πέντε πτήσεις για Τελ Αβίβ

Μια πτήση για Άμπου Ντάμπι

Μια πτήση για Ντουμπάι

Να τονιστεί ότι αυτήν την στιγμή, δεν γίνονται πτήσεις για τις παρακάτω πόλεις:

Τελ Αβίβ

Βηρυτός

Ερμπίλ

Βαγδάτη

Ντουμπάι

Αμπού Ντάμπι

Τζεντα

Λάρνακα

Ντόχα

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Aegean Airlines, έχουν ανακοινώσει ότι οι συγκεκριμένες πτήσεις δεν θα γίνουν μέχρι και τις 5 Μαρτίου, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει και παράταση.

Update on flights to/from Middle East.



Due to recent events in the Middle East, we are proceeding with the cancellation of our flights to and from Tel Aviv, Beirut, Erbil, Dubai, Abu Dhabi, Baghdad, Riyadh and Jeddah for the period from 28/02/2026 through 03/03/2026 (including… — Aegean Airlines (@aegeanairlines) March 1, 2026

Να σημειωθεί ότι αυτήν την στιγμή, είναι κλειστός ο εναέριος χώρος στις παρακάτω χώρες:

Ισραήλ

Ιράν

Ιράκ

Συρία

Μπαχρέιν

Κατάρ

Κουβέιτ

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (μερικώς)

Ιορδανία (μερικώς)

Δείτε φωτογραφία από το FlightRadar24: